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11.08.2019 22:34
Рубрика: Спорт

Красота по-итальянски

Сборная выиграла турнир в Вероне
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Мужская сборная России по баскетболу продолжает подготовку к чемпионату мира, который состоится в Китае. Накануне команда Сергея Базаревича вернулась из итальянской Вероны, где она заняла первое место на товарищеском турнире.
Российские баскетболисты в Италии выиграли три матча из трех, но главные события сезона для сборной еще впереди. Фото: Михаил Синицын/ РГ Российские баскетболисты в Италии выиграли три матча из трех, но главные события сезона для сборной еще впереди. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Российские баскетболисты в Италии выиграли три матча из трех, но главные события сезона для сборной еще впереди. Фото: Михаил Синицын/ РГ

На Апеннинах наши баскетболисты провели три матча и лишь в одном испытали серьезные проблемы. Венесуэла и Сенегал были обыграны на классе - 69:54 и 73:56 соответственно. Между этими поединками была еще встреча с хозяевами паркета, и именно эта игра получилась самой драматичной. Первую четверть россияне провалили 7:22. После этого команда Базаревича бросилась в погоню, но как только разрыв начинал сокращаться, итальянцы прибавляли. Перед заключительной 10-минуткой их преимущество составляло 12 очков. Однако концовку матча российские баскетболисты провели просто идеально.

Фото: пресс-служба FIBA
Женская сборная России сыграет в полуфинале молодежного Евробаскета

Отлично вышел Григорий Мотовилов, который как лев бросался на каждый мяч и дал команде новый импульс. Заработала наконец оборона, заставившая соперника ошибаться. В итоге последняя атака осталась за россиянами, и завершил ее точным броском из-за дуги опытнейший Виталий Фридзон - 72:70. Проигрывая весь матч, наши баскетболисты вырвали победу за секунду до сирены.

- Я не обольщаюсь, нам где-то повезло выиграть. Но для меня важна не столько победа, сколько проявленный характер: мы боролись до конца и после "-17" вернулись в игру. Можно разными способами выигрывать, и 16 подборов на своем щите без потерь в последней четверти впечатляют. И баскетбол мы местами показывали нормальный: мяч хорошо двигали, просто несколько трехочковых совершенно свободных не попали, - сказал после игры главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В матче с Италией россияне постоянно уступали в счете. Но вырвали победу за секунду до сирены

Впрочем, сейчас штабу нашей команды не до радости. Повреждения на турнире в Италии получили сразу несколько игроков - Сергей Карасев дернул сухожилие большого пальца, а Джоэл Боломбой, Михаил Кулагин и Александр Платунов вообще пропускали последний матч против Сенегала. Главная проблема сейчас - травмы разыгрывающих. Высококлассные игроки этого амплуа с российским паспортом вообще наперечет, поэтому потеря любого "первого номера" может больно ударить по перспективам команды на чемпионате мира в Китае.

Спорт Баскетбол
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