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Рубрика: В мире

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников

Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников боевиков.

В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима

Около 20:10 по московскому времени были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к аэродрому с северо-запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - заявили в ведомстве.

В результате атаки никто не пострадал, авиабаза продолжает работать в плановом режиме.
 

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