Силы ПВО авиабазы Хмеймим отразили атаку ударных беспилотников боевиков.

Около 20:10 по московскому времени были обнаружены шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к аэродрому с северо-запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - заявили в ведомстве.

В результате атаки никто не пострадал, авиабаза продолжает работать в плановом режиме.

