Средний балл ЕГЭ не повлияет на право поступления в вузы

После того, как Минобрнауки разместило в Сети для общественного обсуждениях проект приказа об изменения оценки эффективности вузов, в интернете началась паника.

Как уже сообщала "РГ" в документе речь идет о повышении показателя "средний балл ЕГЭ абитуриентов" для вузов двух столиц (не ниже 67) и понижение этого же критерия для остальных вузов России (не ниже 60).

В некоторых СМИ появились материалы с броскими заголовками "Троечникам могут перекрыть дорогу в вузы Москвы и Санкт-Петербурга", "Абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 67 не примут на бюджет в столичные университеты". Как такое возможно? Никак. Потому что суть документа вовсе не в этом. Разъясняем.

- Проект приказа не регламентирует вопросов, связанных с правом граждан на получение высшего образования по программам бакалавриата и специалитет, - комментирует пресс- служба Минобрнауки. - Когда мы говорим о приеме в вузы, то оперируем понятием "минимальное количество баллов". Понятия "средний балл" нет ни в одном документе, связанным с поступлением.

В чем разница среднего и минимального баллов ЕГЭ? Минимальное количество баллов по каждому предмету устанавливает вуз. И оно не может быть меньше порога, установленного Рособрнадзором для всей страны. Это баллы, с которыми абитуриент имеет право в принципе претендовать на поступление в вуз.

Например, в этом году по русскому языку необходимо было набрать не менее 36 баллов, по профильной математике - минимум 27, по информатике - 40, биологии - 36 и т.д. Вузы могут повышать эти значения на свое усмотрение. У ведущих университетов страны, как правило, нижняя граница баллов по каждому предмету выше.

Теперь о среднем балле ЕГЭ. Он формируется только по итогам конкурса, фактически отражая ситуацию с уровнем абитуриентов, принятых на 1 курс. Постфактум, как говорится. Поэтому он никак не может влиять на право абитуриентов поступать в тот или иной вуз.

- Значение среднего балла используется как показатель оценки качества работы ректора, так как отражает уровень качества приема и востребованности вуза в целом, - подчеркнули в Минобрнауки.