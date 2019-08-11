США обсуждают газопровод-конкурент "Северного потока-2"

США и Греция обсуждают развитие проекта газопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline) как альтернативу строящемуся "Северному потоку-2", сообщило немецкое издание Junge Welt. EastMed вполне может быть возведен, но конкурировать с российскими поставками газа в Европу не будет, считают аналитики.

Проект газопровода предусматривает поставку "голубого топлива" в Европу с месторождений восточного Средиземноморья (в том числе израильских) через Кипр и Грецию. При этом уточняется, что реальные поставки по нему могут начаться только после 2025 года (первые поставки по "Северному потоку-2" намечены на конец 2019 года).

EastMed экономически жизнеспособен, несмотря на то, что его стоимость оценивается в 5,2 миллиарда евро, а мощность - в 10 миллиардов кубометров газа в год, говорит директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. Однако до сих пор не сформирован пул компаний, которые были бы заинтересованы в его реализации и готовы профинансировать проект, указывает аналитик. Так, Италия не только не подписала межправсоглашение по EastMed, но и выступила против доведения газа Кипра и Израиля до юга страны. Это уже потеря крупнейшего рынка сбыта в Южной Европе, констатирует Белова.

По ее мнению, с учетом малой мощности EastMed, оптимистично планируемых сроков запуска и рынков сбыта газа говорить о его конкуренции с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком" не имеет смысла. Одновременно в европейском рынке заинтересованы и американские производители СПГ. "Поэтому ничего не стоящая бюджету политическая поддержка проекта со стороны США - не гарантия, что американский газ не поплывет на целевые рынки EastMed в Южную Европу", - подчеркивает Белова.

В целом проект может быть реализован, но он станет лишь дополнительным источником энергоресурсов для Евросоюза, соглашается директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. При этом его лоббирование со стороны США говорит о том, что противники "Северного потока-2" ищут новые способы создать дополнительный негативный шум вокруг российского проекта, считает аналитик.