Суд Панамы признал Мартинелли невиновным в шпионаже и растрате

Суд Панамы признал в пятницу бывшего главу государства Рикардо Мартинелли невиновным в политическом шпионаже и растрате государственных средств и постановил освободить его.

Как напоминают местные СМИ, прокуратура просила 21 год тюрьмы для него по этим обвинениям. Суд посчитал недостаточными представленные доказательства, в связи с чем возникли "обоснованные сомнения", и решение о невиновности было принято единогласно всеми тремя судьями.

Сам Мартинелли, занимавший высший пост в стране с 2009 по 2014 год, утверждал, что стал жертвой политического преследования. "Благодаря моим адвокатам справедливость была восстановлена", - заявил экс-президент, добавив, что это был заговор, организованный его политическими противниками Хуаном Карлосом Варелой (президентом Панамы с 2014 по 2019 год) и Роналду Лопесом.

Напомним, Мартинелли стал первым бывшим панамским лидером, оказавшимся на скамье подсудимых. Его обвиняли в совершении четырех преступлений: перехвате сообщений и слежке за своими оппонентами, бизнесменами, журналистами и общественными деятелями без разрешения суда, коррупции и неправомерном использованием госсредств.

В 2015 году в него была снята неприкосновенность и выписан ордер на арест, сам Матарелла к тому моменту покинул родину. В 2017 году он был арестован в США, а год назад экстрадирован на родину. По прибытии в Панаму он содержался в тюрьме строгого режима, расположенной на окраине столицы, но в июне прошлого года переведен под домашний арест, поскольку местные законы запрещают держать обвиняемых в тюрьме больше года.

Интересно, что в Латинской Америке бывшие президенты довольно часто попадают на скамью подсудимых. В тюрьме оказался экс-глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, идет суд над бывшим лидером Аргентины Кристиной Киршнер, в Эквадоре буквально на днях выдали ордер на арест Рафаэля Корреа.