Трагедия в Йемене: 40 погибших и сотни раненых в ходе боев за Аден

В результате столкновений в городе Аден на юге Йемена погибли минимум 40 человек, 260 пострадали. Об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Йемене Лиз Гранде.

При этом бои на улицах Адена, начавшиеся 8 августа, продолжаются. Как отмечает Гранде, "главная забота сейчас - отправить медицинские группы для спасения раненых. Также мы очень обеспокоены сообщениями, что у мирных жителей, запертых в своих домах, заканчиваются запасы еды и воды".

Южно-йеменские сепаратисты (силы так называемого "Южного переходного совета" (STC), ранее поддерживаемого ОАЭ, заявили 10 августа, что им удалось захватить президентский дворец, госучреждения и военные базы в Адене - втором по величине городе Йемена и самом важном порте страны.

Таким образом силы STC фактически разрушили альянс, боровшийся с сепаратистами-хути, которых считают проиранскими.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией 11 августа стала наносить удары по Адену, несмотря на начало одного из двух главных мусульманских праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам, Праздник жертвоприношения). Как сказано в заявлении коалиции, их основной целью стал один из районов Адена, откуда исходит угроза правительству президента Абд-Рабби Мансура Хади, находящегося в изгнании в Саудовской Аравии.