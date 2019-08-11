Туристический поезд сошел с рельсов в горах Румынии

В горах на севере Румынии произошел инцидент с поездом, перевозившем 340 туристов.

Недалеко от населенного пункта Вишеу-де-Сус паровоз и первый вагон состава сошли с рельсов и опрокинулись. Пострадали 12 человек. Они получили легкие травмы.

"Происшествие является очень серьезным. Речь идет о безопасности пассажиров, находившихся в 11 вагонах", - заявил директор Территориального трудового инспектората Драгош Нэкуцэ.

По его словам, колея в районе ущелья Валя Васерулуй узкая и поезд должен был двигаться со скоростью не более 15-20 км/ч. Но машинист превысил скорость, сообщает ТАСС.