В ДТП погибла известная украинская балерина

Светлана Исакова, ведущая балерина Харьковского национального академического театра оперы и балета им.Лысенко, погибла в ДТП, в которое попала маршрутка, следовавшая из киевского аэропорта Борисполь в Харьков. Об этом написал на своей странице в Facebook Олег Орищенко, гендиректор театра им. Лысенко.

Орищенко написал, что "возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе после множественных травм в больнице городе Полтава умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31-м году жизни".

Место прощания со Светланой Исаковой станет известно 12 августа.

