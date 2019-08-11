Его авторы - депутаты Госсовета Республики Адыгея. Инициатива, безусловно, социально значимая, согласились опрошенные "Российской газетой" эксперты. Но предупредили: задачка эта не такая простая.

Есть майский указ президента от 2012 года о мероприятиях по реализации социальной политики, где прописано, что необходимо увеличить среднюю заработную плату врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в регионе. А зарплаты других категорий социально значимых работников не должны быть ниже средней зарплаты в регионе. Средняя же зарплата, конечно, разнится от региона к региону, но все-таки в два-три, а то и более раз превышает прожиточный минимум. Иными словами, если средняя зарплата 40 тысяч в месяц, то два прожиточных минимума - это порядка 20 тысяч. Получается, что адыгейские депутаты предлагают уменьшить средние зарплаты медиков и педагогов?

"Нет, конечно, - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Майский указ не нормирует дифференциацию заработной платы между должностями. А средняя зарплата, как температура по больнице, не отражает всю картину. И мы слышим во время "Прямых линий" с главой государства рассказы врачей и учителей, что они даже минимальную зарплату не получают. А для того чтобы хватало на жизнь, приходится работать без отдыха несколько смен".

Как же изменит ситуацию законопроект адыгейцев, если будет принят? "В этом документе речь идет об установлении минимума, ниже которого зарплата бюджетников падать не должна. Это снимет проблему дифференциации доходов и установит минимальную планку", - говорит Алексей Зубец.

Разброс в окладах учителей по регионам составляет от 3-4 тысяч до 12-14 тысяч рублей. В 5-6 раз различается реальная зарплата педагогов

Сергей Дорофеев, вице-президент Национальной медицинской палаты:

- Возможно, в идее установить нижнюю планку зарплаты, чтобы у любого медицинского работника она не могла опуститься ниже двух прожиточных минимумов в регионе, есть рациональное зерно - такая мера защитит наиболее низкооплачиваемых работников. Возможно, для каких-то регионов это может быть актуальным.

С другой стороны, считаю, что более весомый ориентир, к которому мы стремимся, - это майский указ президента. Наша палата пристально следит, как в регионах идет работа над выполнением этого требования. Где-то ситуация лучше, где-то напряженная, но это факт, что региональные власти уделяют этой теме много внимания. И это хорошо, потому что говорит о росте авторитета нашей профессии.

В то же время не могу не сказать о некоторых "подводных камнях", которые вызывают вопросы и могут тормозить выполнение указа. Например, в разных регионах местные руководители по-разному толкуют, идет ли речь о двукратном росте основной части зарплаты, то есть ставки.

Или же надо считать все выплаты - доплаты за дежурства, за переработку (если доктор, как это часто бывает, работает на 1,5-2 ставки), за платные услуги и так далее.

На практике сложилось так, что обычно считают зарплату "на круг", то есть из всех источников. Но в итоге получается несправедливо: один доктор пашет на 1,5-2 ставки, и у него, соответственно, зарплата изначально была выше, чем в среднем по медучреждению. Значит, при повышении зарплаты двукратного ее роста конкретно у этого специалиста не будет. Такая ситуация характерна для сельской местности, где квалифицированных медиков не хватает и персонал действительно вынужден активно совместительствовать.

Еще один спорный момент - это модель финансирования медучреждений по принципу "деньги следуют за больным". С одной стороны, это вроде бы стимул - например, персонал заинтересован обеспечить высокую явку прикрепленных граждан на диспансеризацию. С другой, получается, чем больше больных, чем чаще они посещают медучреждение, тем больше зарабатывают доктора.

Медики считают, что врач должен быть заинтересован в количестве здоровых людей, а не больных

В Национальной медицинской палате мы считаем, что неправильно делать в медицине сдельную оплату труда (хотя она у нас, конечно, не чисто сдельная, а некий гибрид).

В идеале больше всех должен получать доктор, у которого пациенты болеют реже всего. Значит - лечение эффективно.

Врач не должен быть заинтересован в количестве больных. Он должен быть заинтересован в количестве здоровых.

Уверен, у врача должна быть весомая гарантированная часть зарплаты. Ведь пожарным, например, платят не только за выезд на пожар. И военные зарплату получают не только во время учений. А суть нашей работы примерно такая же, мы обеспечиваем здоровье населения, а это по большому счету вопрос национальной безопасности.

Образование

Учителям нужна гарантия

Низкие базовые оклады остаются одной из самых наболевших проблем для учителей. В некоторых регионах школьный педагог может гарантированно рассчитывать всего на 3-4 тысячи рублей. Остальное - надбавки и стимулирующие выплаты, которые начисляются по сложным и запутанным схемам.

Как рассказали "РГ" в Общероссийском профсоюзе образования, в Рязанской области минимальная ставка учителя - 4500 рублей. Притом, что средняя зарплата там же - 33 551 рубль. В Тульской области минимальная ставка - 10 216 рублей при средней зарплате в 35 104 рубля.

То есть разброс в окладах идет от 3-4 тысяч рублей до 12-14 тысяч рублей в разных регионах. И такой же разброс в 5-6 раз профсоюз отмечает в реальных зарплатах педагогов.

Почему так получилось? Все регионы начисляют зарплату учителям и педагогам по-разному. Кто-то платит по принципу "ученико-час", кто-то - в зависимости от квалификации педагога, кто-то заключает базовый трудовой договор.

При этом еще в 2017 году минобрнауки вместе с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений направило рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд заработной платы учителей: 70 процентов должно гарантированно идти на ставки и оклады и только 30 процентов - на различные надбавки.

Однако, по словам министра просвещения Ольги Васильевой, такая пропорция не соблюдается в большинстве регионов. Доходит до того, что гарантированная часть составляет около 10 процентов. Жалобы приходят из Дагестана, Карелии, Томской области, Приморского, Пермского и Краснодарского краев, других регионов.

Например, в Смоленской области молодой специалист, который не имеет ни опыта, ни сильной нагрузки после вуза, будет получать ровно МРОТ, то есть 11 280 рублей. Чтобы хоть как-то прожить, учителя вынуждены "добирать" ставки, заниматься репетиторством и работать с огромной перегрузкой.

По данным РАНХиГС, примерно 45 процентов учителей в России работают на полторы ставки, а 18 процентов - на две. Что такое одна ставка? Это 18 уроков в неделю. Но при этом есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа и работа с родителями… По сути, полноценная рабочая неделя.

"Мы уже более 10 лет выступаем с требованием об установлении единых минимальных базовых ставок и окладов для всех учителей. Сейчас у нас нет ни того ни другого - с тех пор, как 13 лет назад была отменена единая тарифная сетка, - рассказал ранее зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. -На наш взгляд, минимальный размер оклада за работу на одну ставку должен быть не меньше минимального размера оплаты труда - МРОТ".

Получается, что депутаты из Адыгеи по сути и предложили эту единую базовую ставку. Причем даже в двойном размере.

Подготовила Ксения Колесникова