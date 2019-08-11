В Иерусалиме на Храмовой горе пострадали более 60 человек

В этом году мусульманский Праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха, Курбан-Байрам) совпал с иудейским 9-м ава, когда евреи оплакивают разрушение первого и второго Иерусалимских храмов. По этой причине к мечети Аль-Акса, расположенной на месте разрушенного храма, собрались как мусульмане, так и иудеи.

Последние прошли туда под полицейским оцеплением. Изначально премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не пропускать иудеев на Храмовую гору во избежание инцидентов, однако позднее под нажимом ультраортодоксов решение было пересмотрено.

Собравшиеся с раннего утра на Храмовой горе около 60 тысяч мусульман, преимущественно палестинцев, откликнувшихся на призыв "защитить Аль-Аксу", вступили в стычки с полицией. В результате более 60 представителей мусульманской общины и четверо полицейских пострадали при столкновениях. После начала стычек мечеть Аль-Акса была закрыта, а израильские силы правопорядка стали вытеснять с Горы мусульманских верующих, применяя в том числе шумовые гранаты.

Иордания, являющаяся хранителем мусульманской святыни Аль-Акса, уже выразила свое сожаление по поводу произошедшего.