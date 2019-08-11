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11.08.2019 14:39
Рубрика: В мире

В Валенсии запретят курение на пляжах

Текст: Юрий Когалов

Власти испанского города Валенсия планируют ввести запрет на курение на пляжах. Сама идея не нова, несколько десятков муниципалитетов по всей стране уже установили подобное ограничение, но впервые о подобном задумались в крупном городе, третьем по количеству жителей в пиренейском королевстве после Мадрида и Барселоны.

Как пишет El Mundo, эта мера имеет две цели. Во-первых, она позволит оградить обычных людей от вредного дыма. Во-вторых, улучшить качество песка и воды, поскольку окурки составляют около 14 процентов мусора, оставляемого отдыхающими на пляже. Очистить от них побережье крайней сложно, при этом каждый бычок загрязняет до 50 литров воды вредными веществами (что влияет на морскую флору и фауну), а период его разложения составляет до 10 лет.

Фото: REUTERS
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В настоящее время городские чиновники изучают различные инициативы по улучшению пляжей, опыт других муниципалитетов. Некоторые из них ограничились установкой табличек с запретом на курение, другие ввели штрафы за нарушение этого ограничения (в некоторых местах их размеры доходят до 3 тысяч евро). В самой Валенсии окончательное решение пока не принято, однако Народная партия, одна из ведущих в Испании, в настоящее время находящаяся в оппозиции, предлагает ограничиться информированием общественности о неблагоприятных последствиях курения на пляже, вреде для окружающей среды, при этом пропагандируя здоровый образ жизни.

Предполагается, что запрет на курение сначала будет введен в городе Валенсия, затем постепенно распространится на одноименную провинцию, а, в конце концов, и на всю автономию, носящую то же название.

В мире Европа Испания
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