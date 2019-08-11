В Мадриде запретили торговать на улице

В Мадриде вступил в силу запрет на уличную торговлю, однако он пока никак не повлиял на эту сферу деятельности. Как пишет El Mundo, выходцы из стран Африки (именно они чаще всего этим занимаются) по-прежнему раскладывают на тротуарах свои одеяла с различными товарами, украшениями, сувенирами. Теперь они лишь выставляют наблюдателей, чтобы те предупреждали о приближении полиции. Собрать же свои вещи и скрыться от стражей порядка уличные торговцы успевают буквально за несколько секунд.

В связи с этим власти города уже разработали план действий, который включает в себя использование агентов в гражданском, чтобы определить точки, где чаще всего работают торговцы, камер видеонаблюдения - для их идентификации, а также проведение обысков в районах, где проживают мигранты.

Запрет на уличную торговлю в испанской столице был введен в связи с большим количеством жалоб (более 1,5 тысячи только за первые месяцы этого года), поступающих как простых жителей, так и владельцев магазинов, лишившихся клиентов. Ведь даже зная, что с рук можно приобрести только подделку, многие соблазняются небольшой ценой (в несколько раз ниже, чем у законных продавцов).

В итоге, например, официальные дистрибьюторы футболок испанских команд ("Реал Мадрид" или "Барселона") остаются не у дел. Впрочем, некоторые уличные торговцы предлагают и оригинальные товары, при этом честно признаваясь, что они были украдены. Пожалуй, именно эта часть их деятельности и вызывает наибольшее беспокойство полиции и нового мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды.