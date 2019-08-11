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Рубрика: Власть

За цифры ответишь

Могут увеличить срок давности за обман Росстата
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(7934)
Компаниям и должностным лицам начнут выписывать реальные штрафы за непредставление статистических данных. Для этого Минэкономразвития предложило увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с действующих сегодня двух месяцев до двух лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство подготовило проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Наказать могут не только за неверные первичные статистические данные, но и за их непредставление или просрочку в представлении.

Сейчас рассматривают такие дела Росстат и его территориальные органы в срок до двух месяцев со дня совершения правонарушения. Но для изучения ситуации часто требуются дополнительные запросы и анализ информации. Так что в двухмесячный срок давности чаще всего не укладываются, а там и привлечь к ответственности уже оказывается никого не возможно, указывают в Минэкономразвития.

"Сложившаяся ситуация, по независящим от Росстата объективным причинам, усложняет составление в установленном порядке протоколов об административных правонарушениях, а в ряде случаев делает это невозможным, что позволяет респондентам избегать привлечения к административной ответственности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Компании не представляют статданные или искажают их потому, что хотят скрыть реальные масштабы деятельности и уйти от налогов

В итоге под угрозой оказывается обеспечение общества и государства достоверной и полной официальной статистической информацией, подчеркивают в ведомстве. Если же принять предлагаемые изменения, то наказания станут реальными.

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Сами штрафы сейчас установлены довольно ощутимые. Так, штраф за непредоставление статданных для должностных лиц установлен от 10 до 20 тысяч рублей. Штрафы для самих организаций, которые, собственно, представляют первичные сведения, установлены от 20 до 70 тысяч рублей. За повторное нарушение должностные лица заплатят уже штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица - от 100 до 150 тысяч рублей.

В последнее время Росстат неоднократно критиковали за сомнительные данные и непрозрачную методику расчета показателей.

"Компании не представляют статистические данные или затягивают их представление потому, что желают скрыть реальное положение дел, так как работают частично в "сером" секторе экономики", - пояснил "Российской газете" директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович.

Власть Право Административное право Правительство Минэкономразвития Правительство Росстат Административное законодательство
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