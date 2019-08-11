В прокат вышел один из самых провокационных фильмов Каннского фестиваля

Новый фильм Жюстин Трие "Соблазн" (Sibyl), который попал в конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля, теперь вышел и в российский прокат. Режиссер снова поработала с любимой актрисой Виржини Эфира, с которой ранее они снимали фильм "В постели с Викторией".

Одна из героинь новой киноленты - эксцентричная женщина-режиссер. Другая (ее и играет Виржини Эфира) - известный психотерапевт, которая, впрочем, решила оставить свою работу для того, чтобы реализоваться как писатель и создать книгу, о которой давно мечтала. Но неожиданно в ее жизнь врывается известная актриса, которая не может разобраться в сложных отношениях с любимым мужчиной (его играет Гаспар Ульель), в которого влюбляются абсолютно все женщины, но он остается верным одной-единственной. С этого и закручивается главная интрига. Впрочем, в дальнейшем их оказывается еще немало... Обозреватель "РГ" встретилась с создательницами фильма и расспросила их о новом "Соблазне".

Насколько самим кинорежиссерам и актерам нужен психотерапевт, ведь работа же у вас нервная?

Жюстин Трие: Думаю, что не нужен. Разве что совсем немногим людям из мира кино. Ведь когда ты создаешь образ, пишешь книгу, снимаешь фильм, то как будто отдаешь этим выдуманным персонажам свои реальные проблемы. Мне моя профессия, например, здорово помогает выживать и решать разные проблемы, в первую очередь - психологические... Так что могу сказать, что мне очень повезло с работой. Героиня нашего фильма переживает нелегкие времена, но при этом должна работать и понимает, что ей необходимо снять фильм во что бы то ни стало. Она не может уйти в сторону, несмотря на то что ситуация на съемках напоминает ей о собственных реальных жизненных трудностях. И, конечно, мне было интересно наблюдать за тем, как в жизни пересекаются реальное и вымышленное.

Актеры "Соблазна": Каждый человек должен хотя бы иногда обращаться к психотерапевту

Много ли книг пришлось прочитать, чтобы подготовиться к роли психотерапевта? Чему они вас научили?

Виржини Эфира: Момент, когда зритель встречается с Сибил в начале фильма, вовсе не лучший в ее жизни. Она на пороге разрушения старого и не очень понимает, что делать дальше. И для актрисы здесь важно понять, какое именно у ее героини в этот момент психологическое состояние. Не как ее сыграть профессионально, а как передать, что у нее в голове. Я сама проходила в своей жизни психоанализ и знаю, что это такое. И я могу сказать, что Жюстин Трие дала мне возможность сыграть сразу две профессии, которыми мне хотелось бы заниматься, если бы я не была актрисой: первая - психоаналитик, вторая - судебный адвокат (во втором случае речь о фильме "В постели с Викторией". - Прим. ред.). Были сцены, после которых я даже плакала, но в целом это нормально, когда понимаешь, что это кино и это работа.

Гаспар Ульель: Актеры, по-моему, получают некое подобие сеанса психотерапии, занимаясь своей профессией. Для меня актерство - это поиски себя, попытка разобраться в своих эмоциях, иллюзиях, страхах, неврозах, в том числе и для того, чтобы потом использовать это в работе. С каждой ролью я узнаю что-то новое о себе самом. А вообще я считаю, что каждый человек на земле должен хотя бы иногда обращаться к психотерапевту. Чтобы лучше понять себя, своих окружающих, мир... И это было бы правильно - мир был бы лучше.

Легко ли сниматься в фильме с людьми, которых близко знаешь?

Виржини Эфира: Я не хочу вас пугать, но манера съемки у Жюстин Трие особенная. Очень близкая к тому, что вы видите в фильме. Вот, например, сцена на лодке. Половину группы тошнит - на борту качает. Но Жюстин разгневана: бросает сценарий и говорит, мол, я поворачиваюсь и ухожу, съемкам конец! Она умеет привнести хаос на площадку. Зато она знает, какие качества персонажей нужно добавить к тем, которые уже есть у самих актеров. Поэтому у нас и получилось очень личное, психологическое кино, о котором много говорят.