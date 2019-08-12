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12 августа 2019 г.

Постановление правительства Алтайского края от 8 августа 2019 года № 305 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за I квартал 2019 года"

Дата подписания 8 августа 2019 г.
Опубликован 12 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 03.05.2018 № 26-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае в 2018 - 2021 годах", от 09.11.2004 № 36-ЗС "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за I квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9908 рублей, для трудоспособного населения - 10418 рублей, для пенсионеров - 8500 рублей, для детей - 10141 рубль.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 26.03.2019 № 99 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за IV квартал 2018 года".

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко

 

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