Амрам Петросян: Фейковые санкции США - новый удар по развалу системы международных отношений

США ввели новые санкции против России. На этот раз объектом "карательного" меча Вашингтона стал суверенный долг Российской Федерации. Новым поводом для санкций стал вопрос контроля за химическим оружием спустя полтора года после "отравления" в Англии экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. С таким заявлением выступил президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян на очередном заседании МЦИС (Международный центр исследования санкций).

"Спустя целых полтора года после "отравления" и, можно сказать, "чудесного", почти в жанре фэнтези, выздоровления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. Если ранее поводом была целая "оккупация" Крыма, то в настоящий момент для антироссийских сил Запада появился новый предлог. И как говорится в известном анекдоте, "был бы человек, а статья всегда найдется"! Сложно сказать, что лучше способно продемонстрировать, мягко говоря, не конструктивный и не профессиональный подход некоторых представителей западного истеблишмента к выстраиванию отношений с Россией. А ведь от взаимодействия с Москвой для лидера западного мира - США - зависит решение многих вопросов глобальной безопасности и политики", - рассказал подробнее Амрам Петросян.

По мнению эксперта, в новых деструктивных действиях президента Трампа продолжается реализация неэффективный дорожной карты по выстраиванию отношений с Москвой еще демократической администрации Обамы. Налицо грубейшее нарушение норм международного публичного права - откровенный пример экономического терроризма и незаконных односторонних мер.

В рамках новых санкций США будут препятствовать предоставлению займов, финансовой и технической помощи России со стороны международных финансовых институтов (Всемирный банк, МВФ и т.д.). Вашингтон вводит ограничения для американских банков, связанные с российским госдолгом. Другой целью США является ограничение экспорта в Россию товаров и технологий, которые можно использовать для создания химического и биологического оружия. Но что важнее всего, эти действия не просто не близки к духу и букве международного права, но имеют разрушительный эффект для системы международных отношений.

"Данные санкции, как и самые первые подобные меры, введенные с 2014 г., не соответствуют принципам и нормам международного права. И конкретно они создают барьеры для международного экономического сотрудничества и всех прочих сфер, входящих в перечень отношений, регулируемых международным публичным правом. Причем по целому спектру причин, которые следует раскрыть отдельно", - заявил Амрам Петросян.

По словам эксперта, в настоящее время в рамках Международного центра исследования санкций (учрежденного Фондом развития современной дипломатии) ведется прикладная работа по подсчету убытков от санкций с целью подготовки документов для обращения в международные арбитражные инстанции. Речь идет о специалистах, работающих в сфере международного экономического арбитража, имеющих компетенцию по праву и международным экономическим процессам, из таких научных центров, как Университет Вены (Австрия), Зальцбургский университет (Австрия), Калифорнийский университет в Сан-Диего (США), Вашингтонский университет (США), Йельский университет (США), Белградский университет (Сербия), Боннский университет (ФРГ), Королевский колледж Лондона (Британия), Ибероамериканский Университет (Мексика) и т.д. В экспертную группу также входят представители политической элиты Австрии, Германии и других европейских государств, собственники крупных компании и банков, экс-сотрудники судов и правоохранительной системы из Австрии, США, России, Германии и других стран.

Согласно подписанному соглашению о неразглашении информации партнеров с Международным центром исследований санкций, список арбитров, юристов и экспертов, непосредственно принимающих участие в досудебном урегулировании споров, не подлежит публикации до передачи дел в международные арбитражные инстанции. Члены Экспертного совета, имеющие богатый прикладной опыт в юридическом сопровождении международной торговой деятельности физических и юридических лиц, пришли к единому мнению: санкции не только деструктивны с экономической и политической точек зрения, но, кроме того, они с правовой точки зрения являются нарушением норм международного права.

"Во-первых, эти санкции не являются соразмерными российским ответным мерам, учитывая, что полностью не доказано участие Москвы в "отравлении" Скрипаля. Не упоминая того, что другие кейсы, ставшие причинами санкций, недостаточно раскрыты. Во-вторых, главная цель санкций - удар по интересам и благосостоянию простых граждан, чтобы те в свою очередь свергли собственное правительства. А это в свою очередь действия, направленные на вмешательство во внутренние дела государства. В-третьих, новые и предыдущие санкции имеют открытую "карательную" направленность - "наказать" Россию. В-четвертых, в целом санкционные действия вводятся формально в защиту интересов третьих стран. Например, санкции США и ЕС в 2014 г. были инициированы в "интересах" Киева, но, как показало время, на самом деле Украина в политическом плане была лишь разменной монетой. Нынешние же в целях "защиты" или, скорее, "отмщения" за британского поданного С. Скрипаля - то есть в интересах Лондона. И позволим себе повториться, спустя целых полтора года. Вероятно, это тот срок, за который стало ясно, что по поводу самочувствия Скрипаля уместно вводить новые санкции. Серьезная работа", - рассказал Амрам Петросян.

В рамках заседания Международного центра исследования санкций, эксперт Милош Ивкович высказался относительно целесообразности нового пакета санкций, отметив, что это лишь продолжение других противоправных с точки зрения международного публичного права мер политического характера. А именно, речь идет о посягательстве на территориальную целостность международно-признанных государств-членов ООН: оспаривание суверенитета Республики Сербия над Косово и Метохией.

"Международное право наряду с международными институтами является неотъемлемой частью современного миропорядка, призванного содействовать установлению стабильного и взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами в мировой политике и экономике. И, к сожалению, новый пакет санкций - пример, что в международных отношениях стараются утвердить право сильного, а не силу права. Но для нас нет ничего нового в этой политике США. Эти новые санкции лишь "мягкое" продолжение более грубых мер давления - а именно, военной агрессии НАТО против Югославии и дальнейшего отторжения региона Косово и Метохия от Сербии. По сути, США и страны Запада поддержали сепаратистский режим, политической опорой которого являются международные косовские криминальные организации", - рассказал Милош Ивкович

Ранее свое мнение о сложившейся ситуации высказал и представитель немецкого политического класса, выступающий против нагнетания международной напряженности, сторонник построения партнерских отношений между Россией и Европой, депутат Бундестага, глава парламентской германо-российской группы от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

"На мой взгляд, Соединенные Штаты новыми санкциями лишь подтвердили свое циничное и деструктивное отношение не только к интересам России и Европы, но и ко всему, что касается сложившейся архитектуры международных отношений и всего миропорядка, который был создан после Второй мировой войны. Тогда после войны в западном мире интенсифицировались процессы европейской интеграции, которые дали свои плоды. Именно углубление экономического сотрудничества европейских народов дали четкие гарантии того, что на европейском континенте больше не повторится такой страшной войны, как в прошлом. В тот период мотором европейской экономической интеграции были страны Западной Европы и в первую очередь Германия. Но европейская интеграция была неполной без другой ключевой европейской страны - России. В тот исторический период интеграция с Россией была невозможна - в середине прошлого века международное сообщество было разделено по объективным причинам: холодная война и железный занавес между блоками, соперничество сверхдержав и т.д. Но после падения советского строя между Россией и остальными странами Европы уже нет таких препятствий, и создавать их искусственно не следует. У нас, наконец, появилась возможность сделать Европу по-настоящему единой, и этот исторический шанс мы упускаем, следуя за вашингтонскими авантюрами. И сейчас мы должны противодействовать таким деструктивным решениям, угрожающим стратегическим интересам Европы", - рассказал Роби Шлунд.

По мнению Амрама Петросяна, такое отношение к нормам и принципам международного права нивелирует не только сам международный порядок, созданный по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций после в 1945, но и создает тренды, развивающие отрицательную динамику в современной системе международных отношений. Первые отголоски этого нового порядка проявились еще в 90-х гг.

"Первым тревожным звонком, предшествовавшим деструктивному удару по международной безопасности, стала агрессия НАТО против Югославии. Затем пошли афганский и иракский кейсы, потом последовала "арабская весна" на Ближнем Востоке. Наконец пришел черед России, по нашей стране пытались ударить через дестабилизацию Украины - стратегически важного для нас партнера. Но тогда мы сумели ответить тем вызовам, интенсифицировались евразийские интеграционные проекты и началось углубление отношений с азиатскими партнерами, началось углубление политического диалога с конструктивно настроенными силами на Западе и т.д.

После этого на Западе поняли, что грубой силой Москву не сломать. И США прибегли к экономическому терроризму, причем за счет интересов своих же союзников, действуя в обход норм и принципов международного права - а это почти как выстрел в ногу. Эти санкции во многом фейковые, не только по причине, по которой они появились, но и по самой своей сути. США будут делать все, чтобы изолировать Россию от международных финансово-экономических процессов, что априори просто невозможно. Это равносильно тому, что мы будем игнорировать сам процесс глобализации как таковой или других ее важных участников, например, Китай или Индию. Но мы не должны дать этой тенденции пойти дальше. Международное право должно соблюдаться, и в мировой политике должна доминировать сила права, а не право сильного" - резюмировал Амрам Петросян.

Справочно

Международный центр исследования санкций (МЦИС) был учрежден Фондом развития современной дипломатии. Миссия Центра - помогать государствам и бизнесу подсчитать убытки, понесенные из-за экономических санкций, и возместить через международные арбитражные суды причиненный ущерб. Соответствующие соглашения о начале работы международного экспертного Центра в мае 2019 подписали заинтересованные эксперты, политики, юристы, бизнесмены и общественные деятели России, Австрии и Германии. На очереди подписание аналогичных соглашений с ведущими экспертами США, Франции, Италии, Польши, Швейцарии, Черногории, Сербии и др.