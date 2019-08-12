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Рубрика: В мире

Анатолий Карпов займется развитием шахмат в Республике Сербской

Текст: Александр Борисов (Требине, Республика Сербская)
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил Боснию и Герцеговину (БиГ) и в городе Требине провел сеанс одновременной игры на десяти досках с местными шахматистами. Гроссмейстер также анонсировал организацию шахматных турниров мирового уровня на юге Республики Сербской, входящей в состав БиГ.
Анатолий Карпов во время сеанса одновременной игры. Фото: Максим Блинов/РИА Новости Анатолий Карпов во время сеанса одновременной игры. Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Анатолий Карпов во время сеанса одновременной игры. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Мэр Требине Мирко Чурич организовал прием в честь знаменитого гостя, в рамках которого президент городского шахматного клуба Велимир Реметич подчеркнул, что посещение Карповым Республики Сербской - это большая честь и праздник для всех поклонников данной интеллектуальной игры.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Требине располагается на юге Республики Сербской на границе трех государств - Боснии и Герцеговины, Черногории и Хорватии. История города восходит к античности. Само название Требине, возможно, происходит от славянского термина тербыни - "очищенная земля, раскорчеванное место". Здесь тесно переплетаются три религии, о чем свидетельствуют православные Соборная церковь Святого Преображения Господня и монастырь Херцеговачка Грачаница, католический собор Рождества Богородицы и мечеть Осман-паши.

Требине исторически относится к области Герцеговина, название которой означает "Земля герцога" и произошло в честь Стефана Вукшича Косачи, носившего титул герцога и объединившего земли современной Герцеговины под своим управлением. При этом, по оценкам экспертов, заслуги знаменитых уроженцев Герцеговины в развитии российской культуры и истории сложно переоценить. В качестве примера ими указывается тот факт, что граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина, одного из основоположников современного русского языка.

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