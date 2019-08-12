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12.08.2019 14:56
Рубрика: Экономика

Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из касс

Текст: Роман Маркелов
Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы. Это следует из проекта указания, опубликованного регулятором.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России указал в пояснительной записке, что документ разработан для повышения доступности услуг выдачи (возврата) займов участниками микрофинансового рынка.

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МФО планируется предоставить право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам для осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов МФО в течение одного дня.

Таким образом, документ может упростить оборачиваемость средств внутри МФО и теоретически повысить доступность услуг микрофинансистов.

ЦБ отмечает, что действие предложенного проекта распространяется на лиц, являющихся участниками наличных расчетов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Предложения и замечания по документу будут приниматься с 12 по 25 августа 2019 года.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
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