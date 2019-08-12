Банк России предложил разрешить МФО выдачу наличных из касс

Банк России указал в пояснительной записке, что документ разработан для повышения доступности услуг выдачи (возврата) займов участниками микрофинансового рынка.

МФО планируется предоставить право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам для осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов МФО в течение одного дня.

Таким образом, документ может упростить оборачиваемость средств внутри МФО и теоретически повысить доступность услуг микрофинансистов.

ЦБ отмечает, что действие предложенного проекта распространяется на лиц, являющихся участниками наличных расчетов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Предложения и замечания по документу будут приниматься с 12 по 25 августа 2019 года.