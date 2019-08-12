Российские системы ПВО отразили очередную атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Сбито шесть маневрирующих ударных беспилотников, которые были запущены из подконтрольных боевикам районов. Это уже третья попытка нападения на базу за семь дней.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, 11 августа около 20.10 по Москве средства контроля авиабазы засекли шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, которые приближались с северо-западного направления. "Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотников террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - подчеркнули в военном ведомстве. Этот вечерний налет не нанес никакого ущерба авиабазе, она продолжает работать в плановом режиме.

Ранее были отбиты два атаки на авиабазу, когда террористы пытались использовать для удара реактивные системы залпового огня.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, практически все атаки на базу ведутся террористами из подконтрольных селений в районе западной и юго-западной части Идлиба.

Там сконцентрированы радикальные боевики, которые не собираются вступать ни в какие переговоры по урегулированию конфликта и хотят воевать до победного конца.

Зенитными средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотников террористов были уничтожены

"Пока эти деревни находятся под контролем террористов, атаки, к сожалению, будут продолжаться. Боевики освоили кустарное производство простейших беспилотников, запчасти к которым можно купить на китайских интернет-платформах. Стоят они копейки, а головной боли приносят много", - сказал эксперт. По словам Мураховского, запускают такие дроны, как правило, из населенных пунктов. Даже если удается отследить место запуска, то наносить удар по деревне наша авиация не будет. Эксперт отметил, что сейчас в районе Идлиба идут операции сирийских войск. Если войскам удастся взять районы под контроль, то налеты беспилотников на нашу авиабазу прекратятся.