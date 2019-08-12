Новости

Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии 12.08.2019
Стрелок в норвежской мечети убил сестру и снимал происходящее на видео 12.08.2019
Озил и Колошинац находятся под круглосуточной охраной 12.08.2019
У Чалова диагностировали перелом носа 12.08.2019
Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС 12.08.2019
Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике 12.08.2019
Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat 12.08.2019
Путин утвердил состав Совета по русскому языку 12.08.2019
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 12.08.2019
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 12.08.2019
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 12.08.2019
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 12.08.2019
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 12.08.2019
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 12.08.2019
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 12.08.2019
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 12.08.2019
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 12.08.2019
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 12.08.2019
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 12.08.2019
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 12.08.2019
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 12.08.2019
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 12.08.2019
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 12.08.2019
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 12.08.2019
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 12.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 23:08
Рубрика: Власть

Огонь по дронам

Беспилотники террористов пытались совершить налет на российскую базу в Хмеймиме
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 177(7935)
Российские системы ПВО отразили очередную атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии. Сбито шесть маневрирующих ударных беспилотников, которые были запущены из подконтрольных боевикам районов. Это уже третья попытка нападения на базу за семь дней.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, 11 августа около 20.10 по Москве средства контроля авиабазы засекли шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, которые приближались с северо-западного направления. "Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотников террористов были уничтожены на безопасных дистанциях", - подчеркнули в военном ведомстве. Этот вечерний налет не нанес никакого ущерба авиабазе, она продолжает работать в плановом режиме.

Посольство РФ в Сирии выясняет обстоятельства исчезновения россиянина

Ранее были отбиты два атаки на авиабазу, когда террористы пытались использовать для удара реактивные системы залпового огня.

Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, практически все атаки на базу ведутся террористами из подконтрольных селений в районе западной и юго-западной части Идлиба.

Там сконцентрированы радикальные боевики, которые не собираются вступать ни в какие переговоры по урегулированию конфликта и хотят воевать до победного конца.

Зенитными средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотников террористов были уничтожены

"Пока эти деревни находятся под контролем террористов, атаки, к сожалению, будут продолжаться. Боевики освоили кустарное производство простейших беспилотников, запчасти к которым можно купить на китайских интернет-платформах. Стоят они копейки, а головной боли приносят много", - сказал эксперт. По словам Мураховского, запускают такие дроны, как правило, из населенных пунктов. Даже если удается отследить место запуска, то наносить удар по деревне наша авиация не будет. Эксперт отметил, что сейчас в районе Идлиба идут операции сирийских войск. Если войскам удастся взять районы под контроль, то налеты беспилотников на нашу авиабазу прекратятся.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве