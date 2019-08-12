Большой театр впечатлил англичан балетом "Светлый ручей"

В Лондоне продолжаются гастроли балета Большого театра. После привычных "Спартака" и "Лебединого озера" публика ахнула от "Светлого ручья" Алексея Ратманского.

При всей лояльности к бренду "Большой балет" и всей объективной продвинутости публика Лондона, как и любая другая, любит узнавать, а не познавать. Так комфортнее, да и российский балет она справедливо считает гораздо более консервативным, чем собственную труппу Королевского балета Ковент Гарден (ROH). Все попытки обозримых сезонов экспортировать в Москву британскую хореографию либо проваливались (отказ приехать хореографа-резидента ROH Уэйна МакГрегора), либо были удачны, но слишком похожи на традиционную продукцию современного сюжетного балета (прекрасная "Зимняя сказка" хореографа-резидента ROH Кристофера Уилдона).

Неудивительно, что гастроли, посвященные памяти первого импресарио Большого балета в Лондоне Виктора Хоххаузера, включают семь "Спартаков", восемь "Лебединых озер" и четыре вечнозеленых "Дон Кихота". Удивительно, что в список все-таки протиснулись два "Светлых ручья" Алексея Ратманского 2003 года на либретто репрессированного Адриана Пиотровского и гонимого Федора Лопухова. Вдова и верный соратник Виктора Хоххаузера, Лилиан, слегка рисковала, но именно слегка.

История про культурный десант классической балетной труппы в советский колхоз выглядит в Лондоне такой же экзотикой, как пляски рабов Спартака и чуть ближе к жизни, чем идеальные полеты лебедей. Это для российского зрителя балет Ратманского мгновенно вызывает в памяти "Кубанских казаков" с их сытым деревенским рынком да примиряющей с фальшью лирикой. Транспарант "Привет артистам от колхоза "Светлый ручей"" непонятен уже и новому российскому поколению, а уж вне пределов отечества тем более экзотика.

Между тем в анналы истории "Светлый ручей" вошел как повод к знаменитому постановлению партии и правительства 1936 года, после которого добили все, что оставалось живым в искусстве танца. "Изображаются завершение уборочных работ и праздник урожая. По замыслу авторов балета, все трудности позади. На сцене все счастливы, веселы, радостны", - строки постановления, выводящего "балетных лукавых" на чистую воду. Дальше: "Музыка Д. Шостаковича под стать всему балету… и она решительно ничего общего не имеет ни с колхозами, ни с Кубанью. Композитор так же наплевательски отнесся к народным песням Кубани, как авторы либретто и постановщики к народным танцам. Музыка бренчит и ничего не выражает. Авторы балета рассчитывают, что публика наша так нетребовательна, в действительности нетребовательна лишь наша музыкальная и художественная критика. Она нередко захваливает произведения, которые этого не заслуживают".

Теперь, 83 года спустя, "не наша" критика захваливает балет Большого театра "Светлый ручей". "Русские суперзвезды привезли в Лондон тайное сокровище, ослепительное чистой радостью и мастерской подачей. Выпросите, украдите или займите билет - спектакль покажут еще только один раз и все. Могу понять, почему Сталин этот балет запретил. Слишком уж он веселый, от начала до конца. Не будь там собаки на велосипеде и частого кокетства с безбожием, получилась бы затяжная (и совершенно божественная) пародия на "Лебединое озеро" с переодеваниями. Вдобавок действие происходит в советском колхозе, но отказывается принимать что-либо связанное с ним всерьез", - Стефана Кириазис из Express ставит балету пять звезд из пяти.

Хвалят Екатерину Крысанову и Дарью Хохлову, актерский дар Руслана Скворцова, Анны Балуковой и Игоря Цвирко.

Дебра Крейн поделилась своими впечатлениями в Times: "Нечасто доводится видеть, как Большой балет полным ходом идет в комический разнос. "Светлый ручей" дает артистам возможность подурачиться всласть. И с какой же охотой они это делают. Никогда не слышала, чтобы балетная публика хохотала громче, чем во втором акте".

Итог любопытен: казавшиеся беспроигрышными - и действительно беспроигрышные по аншлагам - спектакли Большого для критики и продвинутой публики стали предсказуемым образцом исполнительского искусства, "Светлый ручей" - примером искусства живого, вписанного во время, позволяющего артистам выпрыгнуть из привычных схем.

До окончания гастролей осталось меньше недели, и уже ходят слухи, что в следующий приезд Большой театр покажет больше "Светлых ручьев". Может, балет-веха нашей истории поможет пробиться и новым эксклюзивам Большого - грядущему "Мастеру и Маргарите", тройчатке одноактных спектаклей, что покажут будущей весной Слава Самодуров, Антон Пимонов, Артемий Беляков, да технически трудному для тура но обреченному на успех "Нурееву".