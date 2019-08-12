Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС

Дональд Трамп хочет, чтобы после достижения "выгодной" для Лондона сделки по Brexit, Вашингтон мог бы в сжатые сроки подписать соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами и Великобританией, сообщил в понедельник прибывший в британскую столицу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечает The Daily Mail, Болтону в ходе его двухдневного визита предстоят многочисленные встречи с представителями нового правительства Британии, включая секретаря кабинета министров сэра Марка Седвилла, сэра Эдварда Листера, главного стратегического советника премьер-министра Бориса Джонсона, а также Бена Уоллеса, нового британского министра обороны и госсекретаря по делам Brexit Стивена Баркли.

Болтон, который в ходе визита надеется усилить и продвинуть трансатлантические связи между администрацией Трампа и кабинетом министров Бориса Джонсона после ухода Терезы Мэй, отмечают источники, озвучит главный посыл - Соединенные Штаты помогут смягчить выход Британии из ЕС, заключив соглашение о свободной торговле, о котором договариваются торговый представитель США Роберт Лайтхизер и его британская коллега, министр торговли Лиз Трусс.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, комментируя послание Болтона британским чиновникам, сказал, что Трамп "хочет увидеть максимально успешный для Британии выход из Европейского Союза", который он считает ненадежным торговым партнером.

По словам источника, Трамп хотел работать с правительством Мэй над торговой сделкой, но ее правительство "не хотело этого делать". "Это правительство делает. Мы очень рады этому", - сказал чиновник из окружения советника Трампа. Он также добавил, что, когда дело доходит до торговых переговоров с европейскими чиновниками, "ЕС ведет себя даже немного хуже, чем Китай".

Кроме того, Болтон намерен оказать давление на Даунинг-стрит с тем, чтобы британские политики согласовывали свою политику и шаги в отношении Ирана с Соединенными Штатами, которые продвигают гораздо более жесткую линию против Тегерана, чем другие страны.

До настоящего времени Великобритания поддерживала Европейский союз в приверженности иранскому ядерному соглашению, но захват британского нефтяного танкера в Ормузском проливе заставил Лондон рассмотреть вопрос о более жесткой позиции в отношении Тегерана.

4 июля королевские ВМС захватили иранское судно, которое они подозревали в контрабанде нефти в Сирию у берегов Гибралтара. В августе Британия присоединилась к Соединенным Штатам в миссии по безопасности на море в Персидском заливе для защиты торговых судов.

Наконец, Трамп обратился к официальному Лондону с просьбой об ужесточении политики в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, опасаясь, что ее технология 5G следующего поколения представляет угрозу для национальной безопасности. Вашингтон хочет, чтобы его союзники, в том числе Великобритания, полностью избегали использования оборудования Huawei.

Как отмечают наблюдатели, окончательное решение по всем этим вопросам еще не принято новым британским правительством.