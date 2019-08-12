Новости

Стрелок в норвежской мечети убил сестру и снимал происходящее на видео 21:57
Озил и Колошинац находятся под круглосуточной охраной 21:39
У Чалова диагностировали перелом носа 21:32
Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС 21:18
Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике 20:46
Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat 20:02
Путин утвердил состав Совета по русскому языку 19:52
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 21:18
Рубрика: В мире

Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС

Текст: Максим Макарычев

Дональд Трамп хочет, чтобы после достижения "выгодной" для Лондона сделки по Brexit, Вашингтон мог бы в сжатые сроки подписать соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами и Великобританией, сообщил в понедельник прибывший в британскую столицу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечает The Daily Mail, Болтону в ходе его двухдневного визита предстоят многочисленные встречи с представителями нового правительства Британии, включая секретаря кабинета министров сэра Марка Седвилла, сэра Эдварда Листера, главного стратегического советника премьер-министра Бориса Джонсона, а также Бена Уоллеса, нового британского министра обороны и госсекретаря по делам Brexit Стивена Баркли.

Болтон возложил на Китай ответственность за выход США из ДРСМД

Болтон, который в ходе визита надеется усилить и продвинуть трансатлантические связи между администрацией Трампа и кабинетом министров Бориса Джонсона после ухода Терезы Мэй, отмечают источники, озвучит главный посыл - Соединенные Штаты помогут смягчить выход Британии из ЕС, заключив соглашение о свободной торговле, о котором договариваются торговый представитель США Роберт Лайтхизер и его британская коллега, министр торговли Лиз Трусс.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, комментируя послание Болтона британским чиновникам, сказал, что Трамп "хочет увидеть максимально успешный для Британии выход из Европейского Союза", который он считает ненадежным торговым партнером.

По словам источника, Трамп хотел работать с правительством Мэй над торговой сделкой, но ее правительство "не хотело этого делать". "Это правительство делает. Мы очень рады этому", - сказал чиновник из окружения советника Трампа. Он также добавил, что, когда дело доходит до торговых переговоров с европейскими чиновниками, "ЕС ведет себя даже немного хуже, чем Китай".

Кроме того, Болтон намерен оказать давление на Даунинг-стрит с тем, чтобы британские политики согласовывали свою политику и шаги в отношении Ирана с Соединенными Штатами, которые продвигают гораздо более жесткую линию против Тегерана, чем другие страны.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
МИД Ирана: США напрасно ждут звонка из Тегерана

До настоящего времени Великобритания поддерживала Европейский союз в приверженности иранскому ядерному соглашению, но захват британского нефтяного танкера в Ормузском проливе заставил Лондон рассмотреть вопрос о более жесткой позиции в отношении Тегерана.

4 июля королевские ВМС захватили иранское судно, которое они подозревали в контрабанде нефти в Сирию у берегов Гибралтара. В августе Британия присоединилась к Соединенным Штатам в миссии по безопасности на море в Персидском заливе для защиты торговых судов.

Наконец, Трамп обратился к официальному Лондону с просьбой об ужесточении политики в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, опасаясь, что ее технология 5G следующего поколения представляет угрозу для национальной безопасности. Вашингтон хочет, чтобы его союзники, в том числе Великобритания, полностью избегали использования оборудования Huawei.

Как отмечают наблюдатели, окончательное решение по всем этим вопросам еще не принято новым британским правительством.

В мире Европа Великобритания В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве