ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма "Бременские музыканты"

В понедельник, 12 августа, Банк России выпускает памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля, тираж - 3 тысячи штук; монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж - 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

Банк России выпускает в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются как внутри страны, так и за границей.