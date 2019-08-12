Чемпион UFC вызвал на бой Валентину Шевченко

Чемпион UFC в легчайшей и наилегчайшей весовых категориях Генри Сехудо намерен сразиться с обладательницей пояса UFC Валентиной Шевченко.

Сехудо явно обижен тем, что после недавней победы Шевченко над американкой Лиз Кармуш внимание болельщиков и журналистов приковано к представительнице прекрасного пола.

"Мне все звонят и говорят о какой-то Валентине Шевченко по прозвищу Пуля, являющейся самым доминирующим чемпионом, - сказал Сехудо в выложенном на своей странице в Twitter видеообращении. - Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!"

Представляющая Киргизию Валентина Шевченко провела 21 поединок в смешанных единоборствах и одержала 18 побед. Причем последнее поражение датируется 2017-м годом. Сехудо в 17 боях одержал 15 побед при двух поражениях.