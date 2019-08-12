ЦИК: Отмена выборов возможна только через суд

Центризбирком дал разъяснения о порядке отмены назначенных выборов, из которого следует, что избирательное законодательство такой процедуры не предусматривает, а решение о прекращении кампании может принять только суд, если она была назначена с нарушениями.

"Если под отменой выборов понимать отмену (прекращение) текущей избирательной кампании, например, по выборам депутатов Московской городской Думы, то законодательство о выборах такой процедуры не предусматривает", - говорится на сайте ЦИК.

"Избирательная кампания в Москве может быть прекращена исключительно в судебном порядке в случае отмены решения Московской городской Думы о назначении выборов", - заявляет Центризбирком.

Основаниями для отмены могут быть нарушения, связанные с процедурой принятия этого решения о назначении выборов. Например, если их назначил не уполномоченный на это орган или решение принято с нарушением срока. "На сегодняшний день решение о назначении московских выборов в суде не оспаривается", - отмечается в сообщении ЦИК.

Механизм, не позволяющий прекратить избирательную кампанию до ее завершения, гарантирует невмешательство в выборы любых государственных органов и служит для обеспечения принципа обязательности проведения выборов.

При этом в ЦИК призвали не проводить аналогий с отменой выборов в сельском поселении Барвихинское, поскольку там решение о назначении выборов принималось избирательной комиссией сельского поселения, т.к. они являлись досрочными, и было принято до вступления в силу решения суда о признании Совета депутатов сельского поселения неправомочным. Кроме того, комиссией сельского поселения были необоснованно сокращены сроки отдельных избирательных действий.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Бизнес FM", что для отмены выборов в Мосгордуму нет никаких законных оснований.