Даниил Квят не получил место второго пилота "Ред Булла"

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" произвела замену пилота. Вместо француза Пьера Гасли до конца сезона напарником Макса Ферстаппена станет тайский гонщик Александер Албон из "Торо Россо". Даниил Квят остался без повышения.

Как сообщает сайт команды "Ред Булл", Албон проведет оставшиеся девять гонок сезона, после чего будет принято решение о составе пилотов на следующий сезон.

Это решение стало обидным для российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, который в нынешнем сезоне смог попасть на подиум на Гран-при Венгрии. У россиянина 27 очков и он идет в зачете пилотов на 10-й позиции, тогда как Албон - 15-й с 16-ю очками.

Команды будут выступать с новыми составами начиная с Гран-при Бельгии, который пройдет 30 августа - 1 сентября.