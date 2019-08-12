Депутаты намерены ограничить наценку на лекарства

Депутаты Госдумы собираются ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пояснила изданию руководитель подгруппы межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств, депутат Елена Панина, введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Она отметила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли. Речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Это позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли.