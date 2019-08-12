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Рубрика: Общество

Археологи выяснили, что позволило выжить древним людям на высокогорье

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Высокогорное скальное укрытие Финча-Хабера в Эфиопии представляет собой старейшее постоянное поселение из всех известных в мире, заявляет в журнале Science международная исследовательская группа под руководством ученых из Галле-Виттенбергского университета им. Мартина Лютера (Германия).

Тот факт, что следы человека находили в высокогорьях в доисторические времена, для археологов не новость. Так, недавно обнаружены археологические свидетельства пребывания людей в северной части Тибетского нагорья на высоте 4600 метров. Но найденные на высокогорном эфиопском плато артефакты с признаками человеческой деятельности свидетельствуют об оседлой жизни на высоте 3500 метров над уровнем моря.

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Это говорит о том, что человек начал осваивать высокогорья в течение последнего ледникового периода. Жизнь на такой высоте была чрезвычайно трудной: надо было адаптироваться не только к низкому содержанию кислорода в воздухе, но и, вероятно, к частым колебаниям температуры. Однако при этом были и преимущества, в частности - пресная вода, а также обильная и легкая добыча. Люди умело использовали оледеневшую африканскую экосистему - и это был сюрприз для исследователей, потому что регион даже сегодня кажется довольно суровым.

Археологи обнаружили в скальном укрытии многочисленные каменные артефакты, такие как лезвия, осколки керамики, скребущие инструменты из обсидиана, кости животных и даже стеклянную бусину.

Обсидиан, идеальное сырье для инструментов и даже ювелирных украшений, жители этого высокогорья брали из соседнего карьера вулканического происхождения. "Поэтому поселение было не только относительно хорошим для проживания, но и весьма удобным", - говорит Бруно Глазер, один из авторов статьи.

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Однако самыми ценными оказались органические остатки - следы горелого дерева, человеческие фекалии, содержавшие следы пищи, а также кости и фекалии животных, одомашненных жителями этого поселения. Анализ находок показал, что их возраст примерно равен 47000-31000 лет.

Кости в основном принадлежали кротовым крысам, или африканским бамбуковым крысам, - эти грызуны из семейства слепышовых были основным источником пищи для жителей укрытия.

Таким образом, полагают археологи, на этом эфиопском высокогорье находились все ресурсы, необходимые для продолжительной жизни людей - многочисленные эндемики-грызуны, которых можно было ловить круглый год, и источник обсидиана для изготовления орудий. Все это "сыграло ключевую роль для облегчения жизни в этом месте охотников-собирателей позднего плейстоцена".

Общество Наука Общество История
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