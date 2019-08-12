Джорджевич перешел в "Локомотив"

Московский "Локомотив" договорился о переходе черногорского нападающего "Зенита" Луки Джорджевича.

Клубы договорились о трансфере футболиста, однако условия соглашения и срок контракта не сообщаются. В составе "Локомотива" футболист будет выступать под номером 22.

"Очень рад присоединиться к такому большому клубу, - сказал Джорджевич пресс-службе "Локо". - Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в "Локомотиве".

"Мы очень рады, что подписали Джорджевича, - отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. - Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды".

Джорджевич перешел в "Зенит" в 2012 году. Он выступал на правах аренды в "Твенте", "Сампдории", "Понферрадине" и тульском "Арсенале". В составе "Зенита" отыграл 30 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Вместе с "Зенитом" выиграл Суперкубок России.

Последние два сезона Джорджевич провел на правах аренды в "Арсенале" и дважды становился лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 45 матчах премьер-лиги. По итогам сезона-2018/19 черногорец вошел в список 33-х лучших футболистов по версии РФС.