"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров

Учебные центры для волонтеров появятся в каждом федеральном округе. Об этом рассказал секретарь генсовета "Единой России" и вице-спикер СФ Андрей Турчак. В понедельник он посетил учебный центр Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Москве.

"Сегодня мы договорились о том, что наши волонтеры будут иметь возможность проходить обучение в Москве на базе ВСКС. Мы планируем при поддержке МЧС России, Министерства просвещения и партии "Единая Россия" создавать такие центре в регионах", - заявил Турчак.

По его словам, главная задача на 2019-2020 годы, чтобы в каждом федеральном округе появились подобные центры, оснащенные хорошей материально-технической базой.

Секретарь гесновета ЕР также поблагодарил ребят, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и в тушении лесных пожаров. "Спасибо за ваше неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь", - сказал он.