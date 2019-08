Экс-министр обороны ФРГ простится с солдатами под "Ветер перемен"

Раскрыта интрига предстоящей в четверг церемонии прощания теперь уже экс-министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен с военнослужащими немецкой армии. Как выяснили СМИ, она пройдет под хит немецкой рок-группы Scorpions "Ветер перемен" ("Wind of change"), который сыграет музыкальный корпус бундесвера. "РГ" напоминает, откуда пошла эта традиция и как уходят в отставку политики в других странах.

В соответствии с военно-музыкальным церемониалом под названием "Большая вечерняя заря" уходящий глава оборонного ведомства сам отбирает музыку для последнего приветствия солдат бундесвера. Урсула фон дер Ляйен выбрала на свои проводы средневековый гимн "Да здравствует правда", переложенный Моцартом, бетховенскую "Оду к радости", ставшую гимном Евросоюза, и, наконец, знаменитую балладу своих земляков Scorpions (группа родилась в Ганновере, как и экс-министр). Уже совсем скоро "ветер перемен" перенесет ее в Брюссель, где госпожа фон дер Ляйен возглавит Еврокомиссию на ближайшие пять лет. Ее предшественник на посту министра обороны Германии Томас де Мезьер в свое время уходил под бравурную песню "Live is Life", а настроению Карла-Теодора цу Гуттенберга, подавшего в отставку в 2011 году из-за скандала вокруг плагиата в докторской диссертации, как нельзя лучше подошел хит "Smoke on the water" рокеров Deep Purple.

На ритуал по случаю завершения карьеры из гражданских лиц в ФРГ могут рассчитывать только министр обороны, федеральный канцлер и федеральный президент. Единственным исключением стал министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, который в 1992 году удостоился военных почестей благодаря ходатайству коллеги, министра обороны Фолькера Руге. А вот западногерманский президент Густав Хайнеман сорок пять лет назад, наоборот, отказался от условностей на плацу и предпочел им лодочную прогулку с гостями по Рейну.

Вообще обычай "Большая вечерняя заря" (дословно он называется "Забивание пробки") восходит к укладу гарнизонной жизни средневековых ландскнехтов. Тогда отбой ко сну провозглашал дозорный - вместе с барабанщиком он обходил палатки, забивая палкой затычки в пивных бочках. При прусском короле Фридрихе Великом ритуал получил музыкальное оформление, ну а приближенный к современному канон сложился к 1838 году, когда в Берлине встречали русского императора Николая I. Историки признают: немецкие военные музыканты многое позаимствовали у русских, австрийских и шведских коллег. К слову, уже в 1996 году социалисты и "зеленые" в бундестаге попытались инициировать отмену обычая, "уходящего корнями в прусский милитаризм", однако затея провалилась.

Обычай "Большая вечерняя заря" восходит к укладу гарнизонной жизни ландскнехтов

Между тем большинство политиков в ЕС предпочитают обходиться без особых церемений. Так, в 2014 году глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Евросовета Херман ван Ромпей устроили "на полях" саммита ЕС обычный прощальный ужин с бельгийским пивом и португальским вином. А вот лидеры США под занавес стараются запомниться соотечественникам нетривиальными выступлениями на традиционном ужине ассоциации корреспондентов, куда приглашают ведущих американских политиков, журналистов и звезд Голливуда. Например, Джордж Буш-младший предстал перед публикой в ковбойской шляпе, исполнив песню о скором возвращении на техасское ранчо, где не будет ни Кондолизы Райс, ни забот о "кризисе в Пхеньяне". Его помощники с содроганием вспоминали, как президент лично перекладывал для капустника текст песни Тома Джонса "Зеленая трава у дома". Барак Обама ничего не пел, зато искрил шутками, в том числе о Дональде Трампе. В частности, он пожелал тогда еще кандидату от республиканцев в случае победы закрыть наконец тюрьму в Гуантанамо, поскольку тот знает, "как сравнивать с землей недвижимость с видом на море".