Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
05:00 12.08.2019

Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье

Подольск, Балашиха и Химки - эти подмосковные города сегодня наиболее привлекательны в плане покупки недвижимости. Такой вывод следует из опросов населения, проведенных по заказу компании "Ингосстрах" весной и летом нынешнего года в 78 городах с населением более 250 тысяч человек.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В целом наблюдается снижение темпов роста интереса граждан к покупке недвижимости. В течение ближайших двух лет лишь 8 процентов семей из крупных и средних российских городов хотели бы приобрести квартиру, дом или дачу.

Самый высокий рост спроса на недвижимость отмечен в подмосковных городах - Подольске, Балашихе и Химках, в каждом по 12 процентов жителей хотели бы купить жилую недвижимость. Значительный интерес к покупке недвижимости проявляют также жители Сургута и Севастополя - по 10 процентов.

Фото: РИА новости www.ria.ru
Покупатели жилья получили защиту благодаря новому закону

А вот число россиян, готовых купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге, практически перестало расти. Только 0,3 процента семей, проживающих вне Москвы, рассматривает варианты приобретения квартиры в столице. Возможность перебраться в Москву не исключают жители Балашихи (0,9 процента), Химок (0,8), Подольска (0,7), Грозного, Владикавказа, Саранска, Орла, Чебоксар, а также города Иваново - по 0,3 процента в каждом.

Спрос на недвижимость в Санкт-Петербурге скромнее, чем в Москве. Сегодня лишь 0,1 процента семейств, проживающих в крупных и средних городах, рассматривают вопрос о приобретении квартиры в культурной столице в ближайшей перспективе. Чаще всего недвижимостью в Санкт-Петербурге интересуются жители Мурманска, Архангельска, Хабаровска Петрозаводска, Владивостока, Череповца, Нижневартовска, Сургута и Якутска.

По мнению руководителя дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, не исключена вероятность новой потребительской паузы на рынке недвижимости. "Те семьи, которые откладывали приобретение жилья после кризиса 2014 года, купили интересующие их объекты в 2015-2018 годах", - считает он.

Фото: Татьяна Андреева
Что делать семье, если она не справилась с ипотекой и лишилась квартиры

В то же время генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко отмечает рост цен на вторичную недвижимость. А цены просто так расти не будут. Значит, есть спрос. "По итогам года рост цен на рынке вторичного жилья может достигнуть 8-10 процентов, и это побьет показатели года прошлого, когда мы отмечали увеличение стоимости квадратного метра на "подержанные" квартиры на 6,5 процента", - говорит Луценко.

Больше всего с начала года подорожала "вторичка" во Владивостоке - на 11,1 процента. Отличились также Краснодар (10,6), Сочи (9,8), Ижевск (9,1) и Барнаул (9,1 процента).

Сейчас читают

ЖКХ
08.08.2019

Услуги ЖКХ можно будет оплатить на кассе магазина

Услуги ЖКХ можно будет оплатить на кассе магазина

Жители отдаленных населенных пунктов в России смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. Ранее было введено снятие наличных на кассах

Жилая недвижимость
07.08.2019

Как избежать мошенничества с недвижимостью

Как избежать мошенничества с недвижимостью

Специалисты рассказали о наиболее часто встречающихся схемах мошенничества с жильем. Одна из самых опасных - продажа квартиры, дома или другой недвижимости с неясной юридической историей

Жилищное право
06.08.2019

Микрофинансовым организациям запретили выдавать займы под залог жилья

Микрофинансовым организациям запретили выдавать займы под залог жилья

Микрофинансовые организации не смогут предоставлять потребительские займы под залог жилья. Соответствующий документ публикует "Российская газета". Появление закона фактически стало ответом на волну жилищного рейдерства в регионах