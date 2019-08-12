Есть меньше мяса и восстанавливать больше леса призывают эксперты Организации Объединенных Наций (ООН). Если не усилить меры по защите лесов и не снизить выбросы парниковых газов, связанные с пищевой промышленностью, планете грозит климатический кризис. Такие выводы содержатся в очередном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (основана Всемирной метеорологической организацией и Программой ООН по окружающей среде).

С пожарами на природных территориях, вырубками лесов и сельским хозяйством связаны 23 процента антропогенных выбросов парниковых газов, указывает Джим Скеа, сопредседатель рабочей группы МГЭИК. На всю продовольственную сферу, включая производство и потребление, приходится 37 процентов антропогенных эмиссий парниковых газов. Потребление мяса за последние 60 лет увеличилось более чем в два раза, что привело к беспрецедентному росту площади земель, которые используются в сельском хозяйстве.

С пожарами на природных территориях, вырубками лесов и сельским хозяйством связаны 23 процента антропогенных выбросов парниковых газов

При этом из-за изменения климата поверхность суши нагревается сильнее, чем вся планета с учетом океанов (в среднем температура на Земле по сравнению с доиндустриальным уровнем повысилась на 0,87 градуса, а на поверхности суши - на 1,53). Это приводит к деградации сельхозземель и более частым и разрушительным пожарам на природных территориях. В докладе указано, что антропогенной деградации подвержено уже более четверти поверхности суши. "Земля уже находится под растущим антропогенным давлением, и изменение климата усиливает это давление. В то же время поддержание глобального потепления на уровне значительно ниже двух градусов может быть достигнуто только путем сокращения выбросов парниковых газов во всех секторах, включая землю и продовольствие", - говорится в докладе.

Эксперты Greenpeace убеждены, что доклад МГЭИК должен заставить правительства ведущих мировых держав пересмотреть политику по борьбе с изменением климата. В частности, установить более амбициозные климатические цели, учесть роль пищевой промышленности и пожаров на природных территориях.

"Изменение климата увеличивает продолжительность пожароопасного сезона, учащает и усиливает засухи и за счет этого ведет к росту масштабов лесных пожаров. Пожары, в свою очередь, довольно быстро превращают целые лесные регионы из мощных поглотителей парниковых газов в их мощные источники, особенно в районах сплошного распространения вечной мерзлоты - и чем сильнее меняется климат, тем более опасным становится этот процесс, - отмечает руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. - Чтобы его остановить или хотя бы замедлить, необходимо радикально повысить эффективность охраны лесов от огня, а также вовлечь в выращивание лесов как можно большие площади деградированных и выбывших из использования сельхозземель, бывших карьеров, торфоразработок и тому подобных территорий".