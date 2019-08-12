Елизавету II разочаровали британские политики

Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством. Об этом заявил источник во дворце.

"Мне кажется, она испытывает неподдельное беспокойство. За прошедшее время разочарование только усилилось", - подчеркнул собеседник издания The Sunday Times. Свои мысли по поводу происходящего в стране Елизавета II озвучила на закрытом мероприятии летом 2016 года - сразу после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Напомним, британские монархи не участвуют в политической жизни Соединенного Королевства. Они воздерживается от каких-либо публичных комментариев по спорным вопросам.