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12.08.2019 18:38
Рубрика: Экономика

ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1%

Текст: Ольга Туманова

В июле каждый россиянин за один поход в магазин в среднем потратил 424,54 рубля. Это на 4,46 рубля или на 1,1 процента больше, чем в июне, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Таким образом, издание опровергает результаты исследования холдинга Ромир о снижении величины среднего чека в июле.

Самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе - 2,7 процента (413,97 рубля в июле против 403,27 рубля в июне). Самый "дорогой" средний чек сохраняется на Дальнем Востоке - 543,65 рубля, однако по сравнению с июнем здесь отмечен самый низкий рост (0,9 процента).

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В Северо-Западном федеральном округе средний чек в магазине составил 464,9 рубля (рост на 2,1 процента), в Приволжье - 338,06 рубля (плюс 1,9 процента), в Центральном федеральном округе - 475,65 рубля (+1,7 процента). В Сибири и на Урале зафиксировано падение суммы среднего чека - на 0,4 процента и 2,1 процента - 404,58 рубля и 391,71 рубля соответственно.

Данные приведены по итогам анализа статистики АСК ККТ. С 2016 года в России применяются онлайн-кассы, которые моментально передают информацию о каждой покупке в налоговые органы. Таким образом, ФНС анализирует реальные сведения о покупках на территории страны, а не выборочные данные, уточняет издание.

Ранее в понедельник исследовательский холдинг "Ромир" сообщил, что средний чек россиян при походе в магазин упал в июле на 1,8 процента - до 546 рублей. Отмечалось, что это самый низкий показатель с августа 2018 года.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФНС
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