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12.08.2019 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Текст: Елена Березина

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир". За один поход россияне в среднем тратили 546 рублей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Фото: Пресс-служба Kia.
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По словам президента "Ромира" Андрея Милехина, уменьшение чека связано с сезонным фактором: "За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств".

На Северо-Западе показатель снизился на 3,2 процента - до 598 рублей, на Урале и в Сибири - на 3,1 процента (до 559 и 462 рублей соответственно). В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3 процента (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах - на 1 процент (до 601 и до 574 рублей соответственно). Средний чек в июле к июню вырос только на Дальнем Востоке (на 3,5 процента - до 650 рублей).

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