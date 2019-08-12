Глава ЦИК Беларуси рассказала о новациях избирательной парламентской кампании

Говоря о новациях, которые будут использованы на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, руководитель ЦИК сообщила, что одно из новшеств касается голосования людей с ограниченными физическими возможностями. "Для колясочников, которые будут голосовать на избирательных участках, будут предусмотрены низкие парты или столы, чтобы человек мог въехать в кабину на коляске, либо будет специальный стол рядом с комиссией с выгородкой".

С руководством телекомпаний, по словам Ермошиной, согласована и возможность субтитрирования выступлений кандидатов в депутаты, чтобы тексты могли прочесть люди с нарушениями слуха. "Разумеется, будут предусматриваться трафареты для самостоятельного голосования слепых граждан, предоставляться лупы для слабовидящих", - добавила она.

Кроме того, на всей территории страны за 60 дней до выборов начнет действовать приложение к мобильным телефонам. "Избиратель, набрав свой адрес, получит ответ о том, где находится его избирательный участок, какой у него избирательный округ. Следовательно, он сможет дополнительно узнать в интернете и о своих кандидатах в депутаты, которые будут идти по конкретному округу", - пояснила председатель ЦИК.

Отвечая на вопрос о более широком использовании на избирательных участках прозрачных урн, она дала понять, что прозрачность выборов достигается не с помощью прозрачных ящиков, а посредством наблюдения за выборами. "У нас в среднем на каждом избирательном участке присутствует, зарегистрировано, аккредитовано, как правило, более семи наблюдателей. Что же касается ящиков, то и они у нас есть", - отметила Ермошина, добавив, что вряд ли стоит, по ее мнению, связывать напрямую ту или иную атрибутику с эффективностью власти, и с демократичностью выборов. Это не так, утверждает она. "Все зависит, во-первых, от людей, которые организуют выборы, от их сознания и, конечно, от самих избирателей и кандидатов", - полагает руководитель ЦИК.