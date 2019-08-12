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Рубрика: Экономика

Проценты и рубли

Как защитить сбережения от инфляции
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Банк России предупредил о плавном снижении ставок по банковским вкладам в ближайшие месяцы. Что может стать альтернативой депозитам, "Российская газета" спросила экспертов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банки во II квартале 2019 года снизили ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,4 процентного пункта. По итогам июля средняя максимальная ставка по депозитам топ-10 крупнейших кредитных организаций опустилась до 7,05 процента годовых. И это действительно не предел.

В июле средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках снизилась до 7,05 процента годовых

В банковском секторе велика доля госбанков. Такая большая концентрация не способствует эффективному ценообразованию депозитов, поясняет старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Это один момент. Второй - ожидающийся приток ликвидности. В первом полугодии деньги уходили из системы - это было связано с гигантским размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином, отмечает Порывай. Сейчас Минфин занимает на рынке существенно меньше, и денег в систему будет приходить больше. Это вместе с вероятным понижением ключевой рублевой ставки приведет к тому, что банки продолжат снижать ставки по вкладам. "Резюмируя, можно сказать, что банковские депозиты для сохранения сбережений от инфляции являются абсолютно неинтересными", - констатирует собеседник "РГ".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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С учетом снижения ставок вклады перед инфляцией бессильны, согласен Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер". По его словам, один из возможных вариантов сохранить сбережения - инвестиции в рублевые корпоративные облигации: через брокерский договор или Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). "Потенциальная доходность может составить 8-9 процентов", - уточняет Суверов.

Денис Порывай советует рассмотреть вложения в ОФЗ: по ним риск даже ниже, чем в случае с банковскими вкладами (при суммах выше застрахованных 1,4 миллиона рублей), а доходности выше - порядка 7 процентов годовых.

Для покупки бумаг важно найти надежного брокера с рейтингом не ниже, чем рейтинг самих облигаций, и открыть у него счет. Стоит также обратить внимание, имеет ли брокер право пользоваться вашими деньгами или бумагами. Может наступить такой момент, когда у брокера будет все плохо и окажется, что у него нет ни ваших денег, ни ваших бумаг, предупреждает Денис Порывай.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов /Юлия Кривошапко

Что касается акций, то они для квалифицированных инвесторов, точно знающих, что и зачем они покупают. Даже индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) становится менее предсказуемым, поскольку Минфин собирается менять правила оформления таких счетов (с 2020 года возможность открывать ИИС с налоговым вычетом за взнос может бы свернута), указывает Порывай.

По мнению вице-президента "Золотого монетного дома" Алексея Вязовского, имеет смысл рассмотреть вложения в драгоценные металлы. Золото с начала года подорожало на 17 процентов в долларах, в рублях - еще больше, поскольку курс российской валюты снизился по отношению к американской. "Сейчас можно приобрести инвестиционные монеты, а в перспективе - слитки. С нового года операции с ними также не облагаются налогом на добавленную стоимость", - напоминает Вязовский.

Фото: PhotoXPress.ru
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В списке антирекомендаций - инвестиции в иностранную валюту. Было время, когда такие вложения были оправданны, но ситуация изменилась. Средний курс доллара к российской валюте в августе 2018 года составлял 66,07 рубля, сейчас - 65,4 рубля - цифры говорят сами за себя, замечает Вязовский.

Под вопросом и вложения в квадратные метры. Быстрые инвестиции в недвижимость (купить на котловане, продать в конце строительства) ради сбережения средств и получения пассивного дохода сейчас теряют смысл, комментирует руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. В качестве низкорисковой альтернативы банковским вкладам можно рассматривать разве что покупку квартиры для сдачи в аренду, полагает он. Сейчас доходность от аренды "грязными" составляет около 5-6 процентов, что сопоставимо со ставками по вкладам у надежных государственных банков. Однако если вычесть налоги и коммунальные платежи, реальная доходность от аренды снижается до 3,5-4,5 процента. "Сухая математика говорит о том, что инвестировать в недвижимость сейчас невыгодно даже при консервативной стратегии", - заключает Репченко.

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