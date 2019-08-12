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12.08.2019 13:35
Рубрика: Экономика

Какие арбузы слаще: с семечками или без

Текст: Антон Валагин
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Кандидат сельскохозяйственных наук, научный руководитель семеноводческого предприятия Сергей Соколов рассказал о разнице между арбузами с косточками и без.

Фото: iStock
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- Прежде всего правильно будет называть такие арбузы "бессемянными", поскольку косточки можно встретить на плодовых деревьях. Но даже в бессемянных арбузах могут  встречаться мелкие, недоравзитые семена, - приводит слова ученого "АиФ".

Что до сладости, по мнению Соколова, в некоторых видах арбузов без семечек содержание сахара может быть выше, но напрямую с отсутствием семян это не связано.

- Такие арбузы тратят меньше питательных веществ на образование семян, но они бывают разные, в том числе и по вкусу, - объяснил эксперт.

Бессемянные арбузы вывели в Японии в середине XX века. Новинка стала популярной и селекционеры адаптировали ее к различным климатическим условиям.

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