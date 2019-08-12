Какие арбузы слаще: с семечками или без

Кандидат сельскохозяйственных наук, научный руководитель семеноводческого предприятия Сергей Соколов рассказал о разнице между арбузами с косточками и без.

- Прежде всего правильно будет называть такие арбузы "бессемянными", поскольку косточки можно встретить на плодовых деревьях. Но даже в бессемянных арбузах могут встречаться мелкие, недоравзитые семена, - приводит слова ученого "АиФ".

Что до сладости, по мнению Соколова, в некоторых видах арбузов без семечек содержание сахара может быть выше, но напрямую с отсутствием семян это не связано.

- Такие арбузы тратят меньше питательных веществ на образование семян, но они бывают разные, в том числе и по вкусу, - объяснил эксперт.

Бессемянные арбузы вывели в Японии в середине XX века. Новинка стала популярной и селекционеры адаптировали ее к различным климатическим условиям.