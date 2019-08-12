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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай усилит открытость финансового сектора

Китай продолжит расширять открытость финансового сектора, сообщил 10 августа на финансовом форуме в китайском городе Ичунь начальник экономического комитета Народного политического консультативного совета Китая Шан Фулинь. Об этом пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Начальник экономического комитета НПКСК Шан Фулинь заявил, что Китай усилит открытость в финансовой сфере. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Начальник экономического комитета НПКСК Шан Фулинь заявил, что Китай усилит открытость в финансовой сфере. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Начальник экономического комитета НПКСК Шан Фулинь заявил, что Китай усилит открытость в финансовой сфере. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

По словам Шан Фулиня, расширение внешней открытости в финансовой сфере - это одно из требований для углубления финансовой реформы и быстрого развития экономки КНР. Он отметил, что в настоящее время конкурентоспособность финансового рынка Китая во многих сферах не очень высока, и он не поспевает за требованиями развития экономики.

Чтобы повысить эффективность китайского финансового рынка, по мнению Шан Фулиня, необходимо привлечь международной организации из таких сфер, как управление рисками, кредитный рейтинг, потребительское кредитование, страхование по старости и так далее.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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