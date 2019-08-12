Королева Великобритании может досрочно прервать свой отпуск

Британскую королеву загнали в угол - причем в буквальном смысле слова. Ее величество оказалась в ситуации, когда в свои 93 года у нее нет возможности спокойно сходить в отпуск - того и гляди во вверенном ей государстве разразится политический кризис. Для того, чтобы назначить премьером Бориса Джонсона королева уже перенесла свой отъезд в шотландский замок Балморал с июля на 6 августа. Но нет покоя ее Величеству в расколотой из-за Brexit стране - неверный шаг и можно остаться "у разбитого корыта" с перспективой собирать черепки некогда монолитной монархии. И хотя Букингемский дворец объявил, что Елизавета II вернется в Лондон не раньше октября, существует немалая вероятность, что все пойдет не по плану. Во всяком случае, одному из секретарей поручено держать королеву в курсе политических событий, которых в ближайшее время ожидается на Альбионе немало.

Конечно, свое раздражение от сложившейся в стране ситуации ее Величество публично не высказывает - воспитание и положение не позволяет ей сделать это. Но в приватных беседах с ближайшим окружением свою позицию Елизавета II обозначила недвусмысленно, а уж Букингемский дворец позаботился о том, чтобы ее "частное" мнение попало в СМИ. Разумеется, все преподносится в виде утечек, но мало кто на Альбионе сомневается, что их появление было контролируемым.

Как утверждает, сославшись на источники в окружении Елизаветы II газета The Sunday Times, королева разочарована существующим в стране политическим классом, допустившим взрывные последствия после оглашения результатов референдума о Brexit. По мнению ее Величества, проблема заключается в том, что нынешний политический класс просто "неспособен правильно управлять".

Раздражение Букингемского дворца легко объяснимо: впервые с 1834 года в Британии возникает ситуация, при которой королеве возможно потребуется принимать решения в отношении возникшего конституционного кризиса. Уже сегодня сторонники и противники Brexit вовсю используют закулисные связи среди окружения Елизаветы, чтобы склонить ее на свою сторону. В то время, как представители Бориса Джонсона, по сведениям The Sunday Times готовы "разбиться в лепешку, чтобы удержать королеву от каких -либо политических решений", представители теневого кабинета, напротив, обещают отправить лидера лейбористов Джереми Корбина в Букингемский дворец, чтобы тот потребовал у Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.

Согласится ли королева "впутаться" в предстоящие разборки или, напротив, умоет руки, предоставив политикам самостоятельно искать выход, совершенно не ясно. Но в том, что обострение ситуации не за горами, сомнений нет - третьего сентября британский парламент вернется с каникул, и, с высокой вероятностью, первым делом депутаты захотят отправить в отставку премьера Джонсона. И все ради того, чтобы тот не смог, как запланировал, вывести Альбион из состава Евросоюза без сделки до 31 октября.

А вот дальше начинается непредсказуемое. С одной стороны, глава британского правительства уже заявил, что, по сути, чихать хотел на мнение народных избранников и не собирается покидать свой пост до тех пор, пока не завершит процедуру вывода страны из объятий Брюсселя. Причем формально такая возможность у него есть. Для этого Джонсону нужно распустить парламент, назначив новые выборы на ноябрь. Оставшись на переходный период премьером, он сможет завершить задуманное, и обратного пути у Лондона уже не будет.

С другой стороны, оппозиция убеждает королеву вмешаться, не допустить узурпации власти и возможного развала государства: реализация Brexit без сделки с ЕС существенно усилит позиции сторонников независимости Шотландии и Уэльса. Для этого Елизавету II призывают уволить получившего от парламента вотум недоверия премьера, чтобы не допустить противостояния, чреватого, как следует из истории Альбиона, гражданской войной.

Пока британские политики яростно поливают другу друга помоями, народ не безмолвствует. Вновь, как и во время Brexit, в стране обсуждают социальные, финансовые, культурологические и прочие потери и преимущества, с которыми столкнется королевство, если покинет Евросоюз без пресловутого соглашения. Хотя в команде Джонсона уверяют, что открыты к диалогу с Брюсселем, столь же очевидно, что за оставшееся до 31 октября время ни о чем новом договориться не выйдет. Противники британского премьера запугивают население грядущими трудностями - сокращением ассортимента и ростом цен в магазинах, увеличением времени ожидания приема врача до двух недель и тому подобным. Но в окружении премьера тоже не дремлют. Тут продвигают свою правду, которая основана на идее "глобальной Британии", чьи руки будут развязаны после избавления от евросоюзовского диктата. На пропаганду этих ценностей кабинет выделил около 100 миллионов фунтов - рекламные листовки с разъяснениями позиции Джонсона направят в 27 миллионов домохозяйств Альбиона.

В июле только 27 процентов британцев верили в то, что страна покинет Евросоюз до 31 октября. Ведь, как написала газета The Guardian, у команды, выступающей за Brexit, "не больше планов на выход из единой Европы, чем у собаки на управление автомобилем, за которым она гонится". Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов способность нынешнего премьера к ярким, популистским жестам, его умение убедительно "рассказывать сказки" широкой публике. Например, The Washington Post вспоминает, как на одной из встреч с членами своей партии Джонсон сорвал аплодисменты, показав залу копченую рыбу в вакуумной упаковке и заявив: "Евросоюз требует, чтобы каждая такая рыба пересылалась в пластиковом контейнере. Но это бессмысленно, дорого и вредно для экологии".

Аналитики подсчитали, что за время своего правления Елизавета II пережила одиннадцать премьеров. Но только к одному из них, по большому счету, она испытывала дружеские чувства. Когда однажды королеву спросили, с кем из глав своего правительства она хотела бы встретиться вновь, королева ответила: "Конечно же, с Уинстоном Черчиллем. С ним всегда было весело".

И хотя нынешний глава британского кабинета любит сравнивать себя с Черчиллем, следует признать: в отличие от Уинстона, своими действиями в пользу Brexit Борис может принести ее Величеству только печаль и слезы.