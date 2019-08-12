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Рубрика: Спорт

Оценили Никиту

Кучеров признан в НХЛ лучшим крайним нападающим
Текст: Максим Домчев
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим в Национальной хоккейной лиге по мнению экспертов NHL Network. В первой тройке оказались два представителя России.

В минувшем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ. Он набрал 128 очков (41 шайба и 87 передач), также установив высшее достижение для хоккеистов из России. Помимо этого Никита по итогам сезона получил "Харт Трофи", который вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата по версии Ассоциации журналистов НХЛ.

Хоккейный клуб "Сочи" выиграл предсезонный турнир

Второе место в этом рейтинге занял Патрик Кейн из "Чикаго Блэкхокс". Третье место отдано другому звездному россиянину Александру Овечкину из "Вашингтон Кэпиталз". В топ-10 лучших крайних форвардов также вошел самый высокооплачиваемый игрок НХЛ Артемий Панарин, перешедший нынешним летом в "Нью-Йорк Рейнджерс".

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