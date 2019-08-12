Квят останется в "Торо Россо" до конца сезона

Команда "Ред Булл" объявила об изменениях в своем составе на вторую часть сезона в "Формуле-1". За нее будет выступать Александер Албон, который был напарником Даниила Квята в "Торо Россо".

Поскольку обе команды принадлежат одному владельцу, миграция гонщиков между ними происходит стремительно, исходя из текущих результатов. И летняя пауза - удобное время для кадровых решений. В свое время Квят именно таким образом перешел из "Торо Россо" в более статусный "Ред Булл". Болельщики надеялись, что и сейчас повышение получит именно россиянин - в том, что гонявший за рулем "Ред Булла" Пьер Гасли не тянет топ-уровень, сомнений не было. Француза действительно заменили, но не на Квята, недавно приехавшего на подиум в Германии, а на его партнера Албона. Пилот из Таиланда набрал в этом сезоне 16 очков, тогда как Квят на аналогичной машине - 27. Но в "Ред Булле" решили дать шанс именно ­Албону.