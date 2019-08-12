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12.08.2019 09:55
Рубрика: Спорт

Леонид Слуцкий станцевал на концерте Pink

Текст: Максим Домчев

Российский тренер Леонид Слуцкий, возглавляющий голландский клуб "Витесс" посетил концерт американской певицы Pink. А видео танца Слуцкого уже разошлось по интернету.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Леонид Слуцкий разместил на своей странице в Instagram фотографию с концерта известной американской певицы. Выступление состоялось 11 августа в Гааге.

Один из пользователей на своей странице в Twitter опубликовал видео, на котором Слуцкий танцует под одну из песен.

Леонид Слуцкий возглавляет "Витесс" с 2018 года. В матче второго тура чемпионата страны "Витесс" обыграл "Виллем II" со счетом 2:0 и, набрав 4 очка, занимает 4-е место в таблице.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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