"Локомотив" купил Луку Джорджевича

Московский "Локомотив" объявил о переходе нападающего "Зенита" Луки Джорджевича. За новую команду черногорский футболист будет выступать под 22-м номером.

Еще пару недель назад главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин заявил, что его команде нужен еще один игрок атаки.

- После травм Эдера и Фарфана впереди остался один Смолов. Этого мало. Я жду еще одного форварда в пару к Феде, - отметил Юрий Павлович.

По некоторым данным, "Локомотив" заплатил за Джорджевича 2,5 миллиона евро. Сам черногорец не скрывал, что хотел бы покинуть "Зенит". Но при этом он настаивал на полноценном трансфере в другой клуб. Что и неудивительно: с момента перехода в стан питерцев в 2012 году Лука пять раз уходил в аренду.

- Мне хотелось постоянства. В "Локомотиве" меня ждут, верят. А это очень важно, - приводит слова Джорджевича официальный сайт "железнодорожников".