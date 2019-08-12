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12.08.2019 23:57
Рубрика: Спорт

В Поднебесную без Шведа

Лучший бомбардир Евробаскета не сыграет на ЧМ-2019
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 177(7935)
Весьма печальное известие пришло в понедельник вечером из штаба мужской национальной сборной, которая готовится к стартующему 31 августа в Китае первенству мира. Лучший бомбардир Евробаскета-2017 и лидер серебряного призера Единой лиги БК "Химки" Алексей Швед не сможет принять участие в грядущем турнире по медицинским показаниям.
Один из лучших игроков в Европе Алексей Швед за свою карьеру так ни разу и не выступил на чемпионате мира. Фото: Михаил Синицын/ РГ Один из лучших игроков в Европе Алексей Швед за свою карьеру так ни разу и не выступил на чемпионате мира. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Один из лучших игроков в Европе Алексей Швед за свою карьеру так ни разу и не выступил на чемпионате мира. Фото: Михаил Синицын/ РГ

По результатам углубленной диагностики у Шведа выявлен "парциальный разрыв плантарной фасции", что в переводе на общедоступный язык означает крайне неприятные последствия травмы голеностопа. Она была получена Алексеем в июньской суперфинальной серии Единой лиги между "Химками" и ЦСКА. Медики настоятельно рекомендуют баскетболисту восстановление по индивидуальной программе в течение ближайших четырех недель, то есть как минимум до 10 сентября. Причем это самый оптимистичный прогноз.

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Швед очень сильно расстроен. На ЧМ-2010 в своем тогда 21-летнем возрасте он не попал из-за конкуренции с более опытными коллегами по амплуа, на ЧМ-2014 Россия не отобралась, следующего первенства планеты из-за реформы календаря пришлось ждать целых пять лет. А в 2023-м Алексею будет уже 35...

- Даже подумать не мог, что пропущу турнир в Китае, и потому жутко огорчен, - цитирует игрока пресс-служба Российской федерации баскетбола. - Летом работал по индивидуальной программе в отпуске и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп беспокоил при высоких физических нагрузках, но рассчитывал, что успею восстановиться. К сожалению, врачи не допустили до тренировок. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках.

Швед стал уже третьим нашим игроком задней линии, кто не поедет на ЧМ из-за травмы

Потеря Шведа для национальной дружины болезненна даже не столько тем, что выбыл баскетболист с лидерскими качествами и снайперскими способностями. Самое печальное, что сейчас почти полностью обескровленной оказывается задняя линия нашей команды. Ранее из-за травм различного характера надолго выбыли из строя защитники Дмитрий Хвостов и Иван Ухов. А Дмитрий Кулагин перенес операцию по поводу отслоения сетчатки глаза и продолжает восстанавливаться, перспективы туманны.

Спорт Баскетбол
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