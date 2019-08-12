Лучший снайпер Евролиги перешел в ЦСКА

Новости

Названы самые популярные китайские автомобили в России 12:03
Лукашенко поручил усовершенствовать систему здравоохранения Беларуси 12:01
На Дону на начальника следственного изолятора завели дело 11:57
На Кубани преступная группа обналичила 4,6 миллиарда рублей 11:56
В Ингушетии возрождают село Даттых 11:56
В Кузбассе дети подожгли платье на пятилетней девочке 11:52
В новом парке "Филатов луг" построят песочную фабрику 11:49
Минприроды проверит массовую гибель чаек в Омске 11:43
В Челябинске выяснят причину пожара в старинном доме 11:42
ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма "Бременские музыканты" 11:40
В Зауралье задержан водитель опрокинувшегося автобуса 11:34
В Севастополе подросток погиб после падения со скалы 11:34
В Вологодской области завели дело о гибели шести человек при пожаре 11:31
В Минск назначен новый посол Казахстана 11:30
Уволен человек, оскорбивший судью матча "Ахмат" - "Спартак" в Грозном 11:23
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев 11:12
Северный речной вокзал украсит копия Канала им. Москвы 11:09
Peugeot запатентовал новый универсал в России 11:05
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида 11:05
"Выстрелил и забыл": Ми-28НМ сможет обстреливать две цели одновременно 11:04
В Петербурге гость на свадьбе устроил стрельбу из травмата 11:03
Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста 10:52
В Петербурге погибший под электричкой подросток был игроком ФК "Зенит-84" 10:47
В России почтут память экипажа подлодки "Курск" 10:47
Порошенко явился на допрос в ГБР 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 12:04
Рубрика: Спорт

Лучший снайпер Евролиги перешел в ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Лучший снайпер Евролиги прошлого сезона, американский защитник Майк Джеймс стал очередным новичком московского ЦСКА.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

28-летний Джеймс подписал контракт с ЦСКА сроком на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

"Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей. Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед", - сказал Джеймс.

Фото: пресс-служба FIBA
Женская сборная России сыграет в полуфинале молодежного Евробаскета

Американский защитник начал карьеру в университете Ламар. В НБА он закрепиться не смог - провел всего 36 матчей за "Финикс" и "Нью-Орлеан", в среднем набирая 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 19,1 минуты.

В Европе он выступал в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. Прошлый сезон, проведенный в "Олимпии" из Любляны, стал и вовсе лучшим в карьере. По его итогам защитник получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги. К 19,8 очка Джеймс добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи, а также стал лидером лиги по трехочковым попаданиям с игры и штрафным, по фолам на игроке и времени на паркете, стал третьим по перехватам.

Однако нынешним летом в "Олимпии" решили обновить состав, и с Джеймсом решено было расстаться. В ЦСКА американец стал девятым иностранцем, теперь руководство клуба должно определиться, кто не попадет в заявку на Единую лигу ВТБ (там лимит восемь легионеров) и будет играть только в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис так подвел итоги трансферной компании:

Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит"

"Сейчас, когда мы завершили трансферный период, главное, что нам необходимо осознать - что команда не имеет практически ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона. Нужно как можно быстрее забыть о нашем успехе, особенно это касается тех, кто был частью предыдущей команды. Наша подготовка будет очень трудной, поскольку 6-7 игроков из разных стран будут представлять ЦСКА на чемпионате мира. Нужно стать командой, настроиться на совместную работу и показывать хороший коллективный баскетбол", - сказал он.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Строители подсветили первый участок железной дороги Крымского моста
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
Астроном прокомментировал приближение к Земле гигантского астероида
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35