Лучший снайпер Евролиги перешел в ЦСКА

Лучший снайпер Евролиги прошлого сезона, американский защитник Майк Джеймс стал очередным новичком московского ЦСКА.

28-летний Джеймс подписал контракт с ЦСКА сроком на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

"Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей. Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед", - сказал Джеймс.

Американский защитник начал карьеру в университете Ламар. В НБА он закрепиться не смог - провел всего 36 матчей за "Финикс" и "Нью-Орлеан", в среднем набирая 9,3 очка, 2,5 подбора и 3,5 передачи за 19,1 минуты.

В Европе он выступал в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. Прошлый сезон, проведенный в "Олимпии" из Любляны, стал и вовсе лучшим в карьере. По его итогам защитник получил приз имени Альфонсо Форда, который вручается самому результативному игроку Евролиги. К 19,8 очка Джеймс добавлял в среднем по 6,4 результативных передачи, а также стал лидером лиги по трехочковым попаданиям с игры и штрафным, по фолам на игроке и времени на паркете, стал третьим по перехватам.

Однако нынешним летом в "Олимпии" решили обновить состав, и с Джеймсом решено было расстаться. В ЦСКА американец стал девятым иностранцем, теперь руководство клуба должно определиться, кто не попадет в заявку на Единую лигу ВТБ (там лимит восемь легионеров) и будет играть только в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис так подвел итоги трансферной компании:

"Сейчас, когда мы завершили трансферный период, главное, что нам необходимо осознать - что команда не имеет практически ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона. Нужно как можно быстрее забыть о нашем успехе, особенно это касается тех, кто был частью предыдущей команды. Наша подготовка будет очень трудной, поскольку 6-7 игроков из разных стран будут представлять ЦСКА на чемпионате мира. Нужно стать командой, настроиться на совместную работу и показывать хороший коллективный баскетбол", - сказал он.