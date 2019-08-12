Лукашенко поручил усовершенствовать систему здравоохранения Беларуси

О совершенствовании системы здравоохранения, вопросах ценообразования и закупках медицинского оборудования состоялся обстоятельный разговор 12 августа у Александра Лукашенко с министром здравоохранения Владимиром Караником, передает пресс-служба главы государства.

Справедливое ценообразование на лекарства, по словам президента, и работа без посредников - одни из важнейших вопросов в отрасли. Ведь "посредники до 30 процентов, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций. И в этом отношении нам надо предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя", - поставил задачу белорусский руководитель.

На встрече Лукашенко заострил внимание на вопросе о производстве лекарственных средств в Беларуси и необходимости импортозамещения. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн. "Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства", - убежден президент. Ранее, напомнил он, перед отраслью была поставлена задача наладить в стране производство половины объема закупаемых лекарственных средств. И тогда это поручение было выполнено. "Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он поставил перед министерством задачу и по совершенствованию самой системы здравоохранения. Речь, прежде всего, идет об оказании первичной и специализированной помощи. "Ломать ничего не надо. И вы, и все мы выросли на этой системе. Но ничего не бывает данного раз и навсегда, надо и ее совершенствовать. Если у вас по этим и другим вопросам есть предложения, я готов их выслушать. Если они приемлемые, мы сделаем все для того, чтобы их реализовать уже в этом году", - заявил президент.

Министр доложил главе государства о выполнении его поручений, проинформировал о текущем положении дел и имеющихся проблемах в системе здравоохранения, возможных путях их решения.