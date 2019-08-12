Медведев опередил Хачанова в рейтинге АТР

В понедельник АТР опубликовала новый рейтинг-лист сильнейших теннисистов мира. Благодаря успешному выступлению в Монреале Даниил Медведев поднялся на восьмое место, опередив еще одного представителя России Карена Хачанова.
Медведев победил Хачанова в полуфинале турнира в Монреале и формально уже тогда опередил своего соотечественника в рейтинге.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12325 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).
Рейтинг АТР на 12 августа 2019 года
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12325 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4925;
5 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
6 (7). Александр Зверев (Германия) - 4005;
7 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 3455;
8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3230;
9 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;
10 (11). Фабио Фоньини (Италия) - 2555...
70 (70). Андрей Рублев (Россия) - 836.