Медведев опередил Хачанова в рейтинге АТР

Дошедший до финала турнира в Монреале россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинг-листе АТР, став сильнейшим теннисистом России.

В понедельник АТР опубликовала новый рейтинг-лист сильнейших теннисистов мира. Благодаря успешному выступлению в Монреале Даниил Медведев поднялся на восьмое место, опередив еще одного представителя России Карена Хачанова.

Медведев победил Хачанова в полуфинале турнира в Монреале и формально уже тогда опередил своего соотечественника в рейтинге.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12325 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).

Рейтинг АТР на 12 августа 2019 года

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12325 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4925;

5 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

6 (7). Александр Зверев (Германия) - 4005;

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 3455;

8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3230;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) - 2555...

70 (70). Андрей Рублев (Россия) - 836.