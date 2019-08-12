Медведев проиграл Надалю, но стал первой ракеткой России

Даниил Медведев упустил шанс выиграть турнир Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Монреале, потерпев поражение в финале от Рафаэля Надаля - 3:6, 0:6. Зато он поднялся на восьмую строчку в рейтинге и стал первой ракеткой России.

В этом году Медведев пять раз доходил до финалов турниров ATP и одержал одну победу - в феврале в Софии. Фото: AP

- Моя тактика заключается в том, чтобы не давать Надалю пространство. Еще ни в коем случае нельзя проигрывать на своей подаче в начале сета, - говорил перед матчем Медведев.

К сожалению, план россиянина не сработал. Он уже в четвертом гейме отдал свою подачу и так и не сделал ни одного брейка. А Надаль спокойно довел дело до победы, попутно впервые в карьере защитив титул на турнире, проводившемся на харде.

- Все знают, что мне больше нравится грунт. Но ничего не поделаешь - впереди Открытый чемпионат США, и потому мне надо добиваться результата на харде. Несмотря на счет, финал получился сложным. Медведев сильно прибавил. У него необычная техника, он здорово перемещается по корту. В общем, он очень хорош, - отметил Надаль.

Действительно, Даниил ощутимо прибавил. Тому доказательство - пять финалов с начала года на турнирах ATP. Если бы ему чуть везло со жребием, не исключено, что и на соревнованиях "Большого шлема" он мог дойти хотя бы до четвертьфинала. Но пока Медведеву этого сделать не удается.

Впрочем, сам он не видит здесь большой проблемы. По словам Даниила, самое главное - выйти на определенный уровень и быть стабильным. И, если повезет, не получать серьезных травм.

- Моя нынешняя форма меня полностью устраивает, - признался Медведев. - Я провел много хороших матчей, показал достойные результаты на сильных турнирах. Приятно, что та работа, которой я занимаюсь всю жизнь, приносит удовольствие. Главное - обойтись без травм. А соперничать можно с любым теннисистом. Даже с Надалем у меня были определенные шансы, но в решающих моментах он резко прибавлял.

К слову, в обновленном рейтинге Надаль так и остался на втором месте. А лидирует по-прежнему победитель Уимблдона Новак Джокович. Замыкает топ-3 швейцарец Роджер Федерер. Помимо Медведева в первую десятку из россиян также входит Карен Хачанов, которого Даниил, собственно, и опередил благодаря выходу в финал в Монреале.

Что касается женщин, то лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает в рейтинге 41-ю строчку. Сразу 16 позиций потеряла Мария Шарапова: она идет 97-й. Возможно, ей удастся перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) улучшить свои позиции. Но для этого Шараповой необходимо пройти как можно дальше на турнире в Цинциннати, первый матч на котором она провела сегодня ночью против американки Элисон Риске.

Ну а лидирует в рейтинге прошлогодняя победительница US Open японка Наоми Осака, сместившая с первой строчки австралийку Эшли Барти.

В Монреале Медведев заработал 530 тысяч долларов призовых, а Надаль - вдвое больше