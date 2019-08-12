Медведев проиграл Надалю, но стал первой ракеткой России

Новости

Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
Мошенники выманили у пенсионерки из Коми более двух миллионов рублей 16:43
На мусоросортировочном комплексе в Подмосковье нашли мертвого младенца 16:40
"Единая Россия" и МЧС создадут в регионах учебные центры для волонтеров 16:36
Погибшие под Северодвинском атомщики представлены к госнаградам 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 19:06
Рубрика: Спорт

Награда за финал

Медведев проиграл Надалю, но стал первой ракеткой России
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(7935)
Даниил Медведев упустил шанс выиграть турнир Мужской теннисной ассоциации (ATP) в Монреале, потерпев поражение в финале от Рафаэля Надаля - 3:6, 0:6. Зато он поднялся на восьмую строчку в рейтинге и стал первой ракеткой России.
В этом году Медведев пять раз доходил до финалов турниров ATP и одержал одну победу - в феврале в Софии. Фото: AP В этом году Медведев пять раз доходил до финалов турниров ATP и одержал одну победу - в феврале в Софии. Фото: AP
В этом году Медведев пять раз доходил до финалов турниров ATP и одержал одну победу - в феврале в Софии. Фото: AP

- Моя тактика заключается в том, чтобы не давать Надалю пространство. Еще ни в коем случае нельзя проигрывать на своей подаче в начале сета, - говорил перед матчем Медведев.

К сожалению, план россиянина не сработал. Он уже в четвертом гейме отдал свою подачу и так и не сделал ни одного брейка. А Надаль спокойно довел дело до победы, попутно впервые в карьере защитив титул на турнире, проводившемся на харде.

Фото: РИА Новости
Лучший снайпер Евролиги перешел в ЦСКА

- Все знают, что мне больше нравится грунт. Но ничего не поделаешь - впереди Открытый чемпионат США, и потому мне надо добиваться результата на харде. Несмотря на счет, финал получился сложным. Медведев сильно прибавил. У него необычная техника, он здорово перемещается по корту. В общем, он очень хорош, - отметил Надаль.

Действительно, Даниил ощутимо прибавил. Тому доказательство - пять финалов с начала года на турнирах ATP. Если бы ему чуть везло со жребием, не исключено, что и на соревнованиях "Большого шлема" он мог дойти хотя бы до четвертьфинала. Но пока Медведеву этого сделать не удается.

Впрочем, сам он не видит здесь большой проблемы. По словам Даниила, самое главное - выйти на определенный уровень и быть стабильным. И, если повезет, не получать серьезных травм.

- Моя нынешняя форма меня полностью устраивает, - признался Медведев. - Я провел много хороших матчей, показал достойные результаты на сильных турнирах. Приятно, что та работа, которой я занимаюсь всю жизнь, приносит удовольствие. Главное - обойтись без травм. А соперничать можно с любым теннисистом. Даже с Надалем у меня были определенные шансы, но в решающих моментах он резко прибавлял.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Даниил Квят не получил место второго пилота "Ред Булла"

К слову, в обновленном рейтинге Надаль так и остался на втором месте. А лидирует по-прежнему победитель Уимблдона Новак Джокович. Замыкает топ-3 швейцарец Роджер Федерер. Помимо Медведева в первую десятку из россиян также входит Карен Хачанов, которого Даниил, собственно, и опередил благодаря выходу в финал в Монреале.

Что касается женщин, то лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает в рейтинге 41-ю строчку. Сразу 16 позиций потеряла Мария Шарапова: она идет 97-й. Возможно, ей удастся перед стартом Открытого чемпионата США (US Open) улучшить свои позиции. Но для этого Шараповой необходимо пройти как можно дальше на турнире в Цинциннати, первый матч на котором она провела сегодня ночью против американки Элисон Риске.

Ну а лидирует в рейтинге прошлогодняя победительница US Open японка Наоми Осака, сместившая с первой строчки австралийку Эшли Барти.

В Монреале Медведев заработал 530 тысяч долларов призовых, а Надаль - вдвое больше

Спорт Теннис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве