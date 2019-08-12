Новости

Болтон намерен объяснить Лондону, как надо вести себя с Ираном и ЕС 21:18
Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике 20:46
Погиб автор хита Moto Moto музыкант DJ Arafat 20:02
Путин утвердил состав Совета по русскому языку 19:52
Официально: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся после года брака 19:17
Врачи рассказали о самочувствии ингушской девочки после ампутации 19:16
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте 19:05
ФНС: Средний чек в розничных магазинах за месяц вырос на 1,1% 18:38
Минобороны опубликовало список школьников, поступивших в военные училища 18:33
В Череповце аферисты начали вымогать деньги за детские кружки 18:32
На острове Тинос найдены шедевры древних греков 18:29
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" сыграет "Доктора Смерть" 18:25
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 18:18
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали 18:00
В Дагестане три человека погибли в ДТП на трассе 17:41
В Саратовской области в лобовом столкновении в ДТП пострадали семеро 17:34
В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек 17:31
В новом фильме Тарантино нашли ляп. Его очень трудно заметить 17:30
В подземелье средневекового замка нашли склад неандертальцев 17:21
В Теночтитлане раскопали "дом конкистадора Кортеса" 17:20
В Благовещенске сняли на видео сугробы из мертвых насекомых 17:18
Ветеринары не обнаружили следов массовой гибели чаек на Иртыше 17:11
СМИ: погибла 29-летняя диджей и модель Playboy Жанна Рассказова 17:10
В Ростове видеоблогер пойдет под суд за вымогательство 17:02
Daimler могут оштрафовать на миллиард евро 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Какой нужен национальный стандарт для школьной формы
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
Эксперты назвали города, где россияне хотят купить жилье
12.08.2019 20:46
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике

Текст: Ольга Игнатова

ВВП России во втором квартале нынешнего года продемонстрировал положительную динамику в квартальном выражении при исключении сезонного фактора.

Об этом говорится в материалах Минэкономразвития России, которые приводит агентство ТАСС. Так, очищенный от сезонности темп роста ВВП оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале. Это, по мнению ведомства, позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Как снижение ключевой ставки отразится на банковской системе

Во втором полугодии рост российского ВВП может составить 1,6-1,8% в годовом выражении. Это позволит выйти на годовой прирост ВВП на уровне 1,3%, что соотносится с ранее представленным прогнозом Минэкономразвития.

В министерстве считают, что экономика начнет набирать темпы уже в III квартале, когда возобновится после сезона отпусков деловая активность, начнет сказываться положительное влияние от увеличения расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов) и от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Глава "Росатома" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
В Грузии посчитали убытки туристического сектора в этом году
Памфилова: Нет оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Синоптики рассказали о первых заморозках в Москве