Минэкономразвития заявило об отсутствии спада в российской экономике

ВВП России во втором квартале нынешнего года продемонстрировал положительную динамику в квартальном выражении при исключении сезонного фактора.

Об этом говорится в материалах Минэкономразвития России, которые приводит агентство ТАСС. Так, очищенный от сезонности темп роста ВВП оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале. Это, по мнению ведомства, позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике.

Во втором полугодии рост российского ВВП может составить 1,6-1,8% в годовом выражении. Это позволит выйти на годовой прирост ВВП на уровне 1,3%, что соотносится с ранее представленным прогнозом Минэкономразвития.

В министерстве считают, что экономика начнет набирать темпы уже в III квартале, когда возобновится после сезона отпусков деловая активность, начнет сказываться положительное влияние от увеличения расходов федерального бюджета (в том числе в рамках национальных проектов) и от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле.